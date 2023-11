Longer Ray5 10W, l’incisore in offerta da soli 269 dollari per il Black Friday

Il Longer RAY5 10W si presenta come una rivoluzione nel campo degli incisori laser, offrendo un’esperienza di incisione di altissima qualità ad un prezzo accessibile, ora ancora più vantaggioso grazie all’imperdibile offerta del Black Friday.

Con prezzi a partire da soli 269 dollari con il coupon R10HWA, questo dispositivo combina prestazioni eccezionali con una convenienza impareggiabile.

Capacità di incisione avanzata

Il cuore pulsante del RAY5 10W è il suo modulo laser da 10W con tecnologia a doppio raggio, in grado di tagliare materiali spessi come il legno massiccio di 20 mm e l’acrilico di 30 mm.

Questa potenza si unisce ad una precisione estrema, grazie al suo spot ultra-fine di 0.06*0.06 mm. Questa combinazione di potenza e precisione apre nuove frontiere nella realizzazione di progetti di incisione, permettendovi di lavorare con una vasta gamma di materiali e di dettagli.

Sicurezza e affidabilità

La sicurezza è una priorità per il RAY5 10W. Equipaggiato con un rilevatore di fiamme e un allarme acustico, si arresta automaticamente in presenza di anomalie, garantendo un ambiente di lavoro sicuro.

Inoltre, la protezione da inclinazione e spostamento interrompe l’operazione del laser in caso di movimenti accidentali, aumentando ulteriormente la sicurezza dell’utilizzatore.

Esperienza utente senza pari

L’interfaccia utente del RAY5 10W è progettata per essere intuitiva e accessibile. Con il suo schermo touch da 3.5 pollici, offre un controllo semplice e diretto delle operazioni di incisione.

La connettività Wi-Fi e la compatibilità con una varietà di software di incisione rendono questo dispositivo estremamente versatile e adatto a qualsiasi progetto.

Area di lavoro estesa

Il RAY5 10W si distingue anche per la sua generosa area di lavoro di 400×400 mm, una delle più grandi nel suo segmento.

Questo vi permette di realizzare progetti di dimensioni considerevoli, ideali per la decorazione domestica o per applicazioni commerciali.

Accessori e supporto

Il dispositivo viene fornito con accessori come il copri laser ignifugo e l’assistenza aria, che migliora la qualità dell’incisione e riduce l’adesione di particelle di fumo.

Inoltre, il servizio clienti e il supporto tecnico sono sempre a disposizione per garantire la migliore esperienza possibile.

Offerta

Per questo Black Friday, Longer propone due opzioni di acquisto eccezionali: il RAY5 10W al un prezzo scontato di 269 dollari con il coupon R10HWA, o in bundle con l’accessorio Air Assist (90 dollari di valore) a un prezzo fisso di 349 dollari.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Acquisto e supporto su Longer3d.shop

Longer3d.shop, il negozio online ufficiale di Longer, rende l’acquisto di stampanti 3D, incisori laser e accessori semplice e sicuro.

Con spedizione gratuita in USA e UE, consegnata in soli 3 giorni lavorativi, e una politica di reso e rimborso entro 15 giorni, la piattaforma mette a disposizione metodi di pagamento sicuri, come PayPal e rateizzazione tramite Klarna.

Inoltre, tutti i prodotti principali godono di una garanzia ufficiale di 12 mesi, garantendo tranquillità e assistenza costante ai clienti.