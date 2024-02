Apple presenta i risultati Q1 2024 stasera, il momento della verità

Superati i numeri miracolosi di vendite in lockdown e Covid, il settore della tecnologia si è bruscamente risvegliato con numeri in calo e licenziamenti, poi la corsa verso AI: come sempre i risultati Apple Q1 2024 in arrivo stasera sono attesi come il termometro sullo stato di salute del colossale business Apple e dei suoi prodotti e servizi.

Ma sarà anche il momento della verità sui numeri di vendita iPhone, che da mesi viene dato per spacciato o quasi in Cina per una circolare del governo che ne sconsiglia l’uso a dirigenti statali e di società controllate dal Dragone. In realtà, come già indicato da alcuni analisti, sembra che per il momento la circolare non abbia avuto grande riscontro, in aggiunta secondo alcuni report le vendite degli ultimi iPhone in Cina sono state superiori alle aspettative.

Segnali positivi arrivano anche dal’India dove Apple ha registrato un uno record di vendite, grazie a finanziamenti per suddividere in modo facile il costo degli iPhone. Gli ultimi tre mesi dell’anno sono il primo trimestre di disponibilità completa dei nuovi iPhone: anche se la lotteria del totale venduto rimane aperta, è certo che Apple otterrà più fatturato perché gli utenti preferiscono sempre più modelli con più memoria ma soprattutto i modelli 15 Pro e Pro Max: aumenta il prezzo medio di vendita e anche i margini di Apple.

ED è proprio ai margini che molti analisti guarderanno per sondare la bontà del business e delle strategie Apple.

Le sorprese negative nei risultati Q1 2024 sono per lo più previste per le vendite degli iPad che si, sembra siano state movimentate da sconti e promozioni, ma che certamente soffriranno della completa assenza di nuovi modelli per l’intero 2023, come non si è quasi mai verificato in passato.

Gli ultimi tre mesi del 2023 sono anche il primo trimestre di piena disponibilità dei nuovi Apple Watch Serie 9 e Ultra 2, una generazione che potrebbe non riuscire a fare meglio di quella precedente, anche a causa del blocco temporaneo delle vendite in USA.

Sicuramente buone notizie in arrivo invece per la divisione Mac che nel trimestre in esame ha visto il lancio dei primi MacBook Pro da 14 e 16 pollici con il nuovo Apple Silicon M3, così come iMac 24” aggiornato a M3. Infine la divisione indossaibili, casa e accessori che nel periodo conta l’arrivo di AirPods Pro 2 con custodia USB-C e una versione economica di Apple Pencil.

I risultati dello scorso anno Apple Q1 2023

Nel primo triemstre dello scorso anno Q1 2023 Apple ha fatturato 117,15 miliardi di dollari, in calo rispetto al 2022 che toccò il record storico di 123,9 miliardi: utile per azione 1,88 dollari, in calo rispetto a 2,10 nel 2022.

La divisione iPhone aveva fatturato 65,78 miliardi di dollari, in calo dai 71,6 miliardi nel 2022 per problemi nella mega fabbrica in Cina. Gli iPad erano aumentati da 8,4 miliardi del 2022 fino a 9,4 miliardi nel 2023, mentre i servizi da 19,5 miliardi a 20,77 miliardi. Lo scorso anno erano in calo i Mac da 10,8 miliardi a 7,74 miliardi, infine indossaibili, casa e accessori da 14,7 miliardi in calo a 13,48 miliardi.

Le previsioni degli analisti per il trimestre Apple Q1 2024

Secondo i report di 24 analisti sintetizzati da Yahoo Finance il fatturato medio previsto è di 117,91 miliardi, quindi in leggero aumento o pari al fatturato dello scorso anno. Si va da un minimo di 116,58 miliardi alle previsioni più ottimistiche fino a 124,04 miliardi. Se Apple raggiungesse questa cifra risulterebbe un altro record storico, ma non sembra molto probabile nella situazione economica attuale.

L’utile per azione previsto in media da 26 analisti è di 2,1 dollari, con una previsioni minima di 2,02 dollari e massima di 2,16 dollari. Tra le principali società di analisi riportate da AppleInsider, Morgan Stanley indica 119 miliardi di fatturato, con domanda disomogenea per i prodotti ma con servizi in forte crescita.

Wedbush prevede 118 miliardi di fatturato e 2,10 dollari per azione, grazie alla spinta degli iPhone 15 venduti sempre più nei modelli Pro e Pro Max. Secondo Wedbush Apple spedirà oltre 600 mila Vision Pro nel 2024.

Tra le domande più gettonate dagli analisti per Tim Cook e Luca Maestri l’andamento di iPhone in Cina e l’impatto dei cambiamenti App Store e iPhone in Europa per il DMA.

La presentazione dei risultati

