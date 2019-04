Apple è prima nel supporto tecnico sui portatili, sorpresa Razer

Ancora una volta il supporto tecnico Apple brilla nelle valutazioni e nella classifiche che confrontano tempistiche di risposta ed efficacia degli interventi. Questa volta però non viene presa in esame l’assistenza fornita presso gli Apple Store, ma il supporto tecnico Apple sui portatili erogato tramite chiamate telefoniche e anche online, incluse le chat sui social.

Nel test il supporto tecnico Apple supera quello fornito da tutti i principali costruttori di portatili PC Windows. Per metterlo alla prova sono state rivolte tre domande: come abilitare la modalità Dark in macOS Mojave, come disabilitare gli aggiornamenti automatici e anche come disabilitare la videocamera FaceTime dei portatili Mac.

Quest’ultima è una domanda un po’ a trabocchetto, visto che per disabilitarla completamente occorre accedere al Terminale, in ogni caso gli addetti al supporto tecnico da remoto di Apple hanno risposto spiegando come disabilitarla a livello di ogni singola app.

Per le telefonate è stato rilevato un tempo medio di chiamata di 6 minuti e 40 secondi: lo staff ha fornito sempre «Risposte corrette in modo tempestivo». L’elevato punteggio di 91 assegnato al supporto tecnico di Apple rileva invece imprecisioni e tempistiche più lunghe per l’assistenza dei portatili PC Windows dei principali marchi.

Su tutti brilla invece Razer, marchio storico di periferiche di gioco da qualche anno presente anche in USA e altri stati con una propria linea di portatili progettati per il gaming. A sorpresa Razer ottiene la seconda posizione con 88 punti, con personale preparato e risposte super tempestive via social e chat.

Le cose non sono andate altrettanto bene per Samsung, quarta classificata. La rivista Laptop Magazine che ha realizzato l’indagine segnala gravi lacune nelle conoscenze relative ai portatili Samsung da parte degli addetti al supporto, e anche risposte sbagliate, meglio invece la situazione per l’assistenza via social e chat. Ultimissima MSI all’11 posto.

Ricordiamo che Razer ha appena lanciato un nuovo chassis esterno Thunderbolt 3 per sfruttare schede video esterne di classe desktop con i portatili Apple dotati di questa velocissima connessione.