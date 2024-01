iOS 17.4 ci parla anche del nuovo Apple CarPlay

Apple ha aggiornato la sezione del suo sito web dedicata a CarPlay, indicando che la nuova generazione di CarPlay – la tecnologia che consente di usare in sicurezza varie funzioni di iPhone anche mentre si è al volante – arriverà nel 2024.

In precedenza sul sito Apple era indicato “annunceremo i modelli compatibili dalla fine del 2023”; ora è presente l’indicazione “Primi modelli in arrivo nel 2024”.

Il sito Macrumors riferisce che nella beta 1 di iOS 17.4 (versione al momento nelle mani degli sviluppatori e che include numerose novità sul versante App Store alternativi, browser e altro ancora), sono state individuati numerosi riferimenti al nuovo CarPlay.

Tra le stringhe di testo individuate in iOS 17.4, riferimenti alle Impostazioni Auto (per la gestione degli iPhone associati e al setup del veicolo), alla eventuale telecamera posteriore del veicolo, alle funzionalità di ricarica dell’auto (livello batteria, stato della ricarica, tempo rimasto per il completamento della ricarica, ecc.), funzionalità del climatizzatore (regolazione temperature, velocità dei sistemi di ventilazione, impostazioni sedili riscaldati, volante riscaldato, ecc.), chiusure portiere (spie di blocco/sblocco portiere e altri avvertimenti), media (accesso stazioni radio FM e AM e altre opzioni dedicate), pressione dei pneumatici, dettagli sul viaggio in corso (velocità media, efficienza del carburante, tempo totale trascorso dalla partenza, ecc.).

Annunciando l’arrivo della nuova generazione di CarPlay a giugno 2022, Apple aveva riferito di una maggiore integrazione con l’hardware dei veicoli, evidenziando la possibilità di mostrare contenuti su più schermi all’interno dell’auto, di controllare la radio o di regolare il climatizzatore direttamente da CarPlay. Apple aveva riferito anche della possibilità di mostrare la velocità, il livello di carburante, la temperatura e altre informazioni sul cruscotto, e di personalizzare l’aspetto scegliendo tra vari design di cruscotto (si potranno, ad esempio, vedere a colpo d’occhio informazioni utili da app quali Meteo e Musica).

Aston Martin e Porsche hanno già mostrato le dashboard per i veicoli con supporto alla nuova generazione di CarPlay di Apple.

Tra i brand che erano stati citati a suo tempo tra quelli interessati al supporto della nuova generazione di CarPlay, Apple ha indicato: Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Porsche, Renault, e Volvo. oltre a Aston Martin (che ha mostrato in anteprima l’interfaccia che sfrutta la nuova generazione di CarPlay) non è chiaro se anche altri brand hanno nel frattempo deciso di integrare il supporto per la tecnologia di Apple.

