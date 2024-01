Fossil abbandona il mercato smartwatch

Fossil Group ha deciso di abbandonare il settore smartwatch. L’azienda ha fatto sapere che abbandonerà le attività legate agli smartwatch, reindirizzando le risorse in settori meno smart.

A riferirlo è il sito statunitense The Verge spiegando che l’azienda è stata negli anni una delle più attive nel settore degli smartwatch con Wear OS, e che la sua assenza lascerà una grande lacuna sul mercato.

“Con l’evolversi in modo rilevante dello scenario smartwatch negli ultimi anni, abbiamo preso la decisione strategica di uscire dal settore smartwatch”, ha riferito Amanda Castelli, portavoce di Fossil.

“Fossil Group sta reindirizzando le risorse a supporto della nostra forza principale e il segmento delle attività essenziali, attività che continuano a dimostrare forti opportunità di crescita: progettare e distribuire appassionanti orologi tradizionali, gioielli e pelletteria per conto nostro nonché con nomi commerciali concessi in licenza”.

Il Fossil Gen 6, presentato nel 2021, sarà dunque l’ultimo smartwatch dell’azienda. Castelli ha riferito che Fosill continuerà a rilasciare “per i prossimi anni” aggiornamenti per i dispositivi con Wear OS.

Nei mesi passati erano circolate indiscrezioni secondo le quali Fossil aveva intenzione di abbandonare il settore degli smartwatch; altre voci riferivano dell’azienda in attesa di un nuovo chipset. L’azienda aveva da anni un suo stand al CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas ma quest’anno non era presente, altra indicazione che lasciava presagire la volontà di non competere più nel settore degli smartwatch.

Il Fosill 6 sfrutta la piattaforma Snapdragon Wear 4100, vanta Bluetooth 5, possibilità di effettuare e ricevere chiamate, funzionalità di monitoraggio del battito cardiaco, supporto Hei Google, Google Pay, app quali YouTubeMusic e Spotify (per scaricare e gestire musica dal polso, senza telefono) e Alexa (per il monitoraggio di attività di fitness e allenamenti). A gennaio era atteso l’annuncio di un nuovo dispositivo con integrata la piattaforma Qualcomm Snapdragon W5 Plus, ma l’azienda non ha presentato nulla e ora è chiaro perché.

