Amazon produce la serie di Blade Runner 2099

La serie di sequel di Blade Runner a lungo tanto attesa è finalmente realtà. Variety ha confermato che Amazon ha ordinato la produzione di Blade Runner 2099 per Prime Video. Il regista originale Ridley Scott fungerà da produttore esecutivo insieme a Silka Luisa (Halo e Shining Girls), che sarà anche la showrunner.

La premessa di 2099 non è ancora chiara, ma il capo televisivo globale di Amazon Vernon Sanders ha affermato che il seguito avrebbe preservato “l’intelletto, i temi e lo spirito” dei film.

Non è stato ancora rivelato il cast in questa fase, anche se difficilmente si sentiranno nomi familiari dei film passati. Al di là della data del 2023, Amazon non ha precisato la data di rilascio per la serie.

Il progetto potrebbe ancora essere uno degli spettacoli più ambiziosi di Amazon fino ad oggi. La società ha aumentato i valori di produzione dei contenuti Prime Video negli ultimi anni, e questo sembra aver dato i suoi frutti: la prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è costata 465 milioni di dollari e ha stabilito un record di visione Prime al suo debutto.

Non sarebbe sorprendente se Amazon si impegnasse in un investimento importante per un franchising riconoscibile come Blade Runner, in particolare con Scott coinvolto nella produzione.

