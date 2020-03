Apple rilascia ProRes RAW beta per Windows, strumento di conversione che permette di sfruttare i codec per il video digitale professionale di Cupertino anche in alcuni software Adobe in esecuzione su computer PC Windows.

Con ProRes Raw beta per Windows è possibile riprodurre i file video ProRes Raw e ProRes Raw HQ nei software compatibili per Windows. Le note di rilascio precisano che la compatibilità, sempre in versione beta, risulta possibile con Adobe After Effects, Adobe Media Encoder, Adobe Premiere e Adobe Premiere Rush.

Apple dichiara che il codec ProRes offre editing multistream in tempo reale conservando una elevata qualità delle immagini. ProRes Raw è basato sugli stessi principi e tecnologia dei codec Apple ProRes ed è indicato per la creazione di contenuti High Dynamic Range HDR utilizzando software di produzione e montaggio video Final Cut Pro X, Motion e Composer.

Apple ProRes Raw beta per Windows è uno strumento di dimensioni compatte: in fase di download richiede solamente 700KB: è possibile scaricarlo partendo da questa pagina. Per utilizzarlo è richiesto un sistema con Windows 10 a 64 bit.



Apple spiega che il formato ProRes RAW offre maggiore qualità e che, come accennato, consente di tenere conto del flusso di lavoro del RAW. È possibile importare, modificare e gestire la gradazione del colore (“color grading”) regolando e ottimizzando i colori del girato tenendo conto dei dati RAW dei sensori della videocamera, lavorando su luci e ombre per dare più “carattere” a un filmato, caratteristica interessante con i workflow HDR.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di video digitale sono disponibili da questa pagina, invece per tutti quelli che parlano di Apple si parte da questo collegamento.