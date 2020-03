Hub in alluminio stile Apple con 10 porte USB-A 3.0 in sconto a 34,29 euro spedito

Se non volete avere mai problemi di porte USB a disposizione del vostro computer, la soluzione è nell’hub ORICO M3H10 attualmente in sconto a 34,29 euro spedizione inclusa.

A questa cifra, grazie ad un codice, potete avere un accessorio di qualità realizzato in alluminio e in perfetto stile Apple, che aggiunge 10 porte USB-A occupandone solo una, un “setup” che vi garantisce perciò tutte le connessioni di cui avete bisogno.

In termini essenziali, vi diciamo che si tratta di un accessorio prettamente da scrivania, che ha bisogno di una presa elettrica per collegare l’alimentatore esterno. In cambio di questa minor flessibilità, avrete un prodotto che vi consente di collegare qualsiasi dispositivo, da iPhone (per sincronizzarlo e ricaricarlo) a tastiera, mouse, hard disk esterno autoalimentato, stampante, scanner, ventilatore, lampada per tastiera USB e molto altro ancora.

Ovviamente si potranno collegare dispositivi che non necessitano di alimentazione, come ad esempio fino a 10 chiavette USB-A contemporaneamente per trasferire i file da una all’altra (fino a 5 Gbps), aggiungere memoria al computer e via discorrendo.

L’alimentatore è da 36W ed è progettato per garantire l’erogazione di massimo 3A sulle varie porte, quindi è potenzialmente in grado di ricaricare a 1 A fino a tre smartphone contemporaneamente.

Questo dispositivo, molto elegante e ben costruito, con un design ergonomico, molto vicino allo stile delle tastiere Apple, normalmente costa 49 euro ma grazie al codice EEX8TCDJ da inserire nel carrello è possibile acquistarlo con uno sconto di quasi 15 euro, pagandolo quindi soltanto 34,29 euro spedizione compresa.