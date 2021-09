Apple rimescola i fornitori per la fotocamera di iPhone 15

Apple rimescola le carte dei fornitori per eludere Samsung nella fornitura di componenti per un teleobiettivo periscopico da utilizzare su iPhone 15 del 2023.

Secondo fonti anonime citate dal sito web coreano The Elec, Apple si sarebbe rivolta a Jahwa Electronics, che fa parte della catena di approvvigionamento di Samsung, per la fornitura di un modulo di stabilizzazione ottica dell’immagine per la fotocamera. Jahwa, ricordiamo, ha co-sviluppato la tecnologia con Samsung, e potrebbe causare problemi di brevetti su tutta la linea. Tuttavia, secondo il rapporto, Cupertino potrebbe avere una soluzione alternativa per aggirare il problema.

Secondo quanto riferito, la sussidiaria di Samsung, Electro-Mechanics, fornirà componenti come attuatori e obiettivi a LG, che a sua volta li utilizzerà per produrre il modulo della fotocamera periscopica da fornire ad Apple. Questa mossa potrebbe presumibilmente impedire ad Apple di danneggiare la sua relazione con LG e allo stesso tempo risolvere i problemi relativi ai brevetti.

La possibilità di un obiettivo piegato o periscopico è già stata indicata per gli iPhone 2022, ossia iPhone 14, è stata menzionata per la prima volta dall’analista Ming-Chi Kuo nel marzo dello scorso anno e da allora ci sono state diverse voci in proposito: se verrà introdotta come previsto nel 2022 seguirà senz’altro anche negli iPhone 15 del 2023.

La tecnologia rende possibile uno zoom ottico notevolmente aumentato, ben oltre gli attuali limiti di 2x e 2,5x che si registrano, rispettivamente, su iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Lo smartphone Huawei P40 Pro+, ad esempio, è dotato di un obiettivo periscopico con zoom ottico fino a 10x. Con questa particolare ottica, la luce assorbita dal sensore di immagine viene piegata, consentendo un maggiore zoom ottico e una migliore qualità dell’immagine, pur mantenendo un design compatto, appropriato per gli smartphone.

Nell’attesa di scoprire cosa sarà della futura camera iPhone 2022, vi rimandiamo a questo approfondimento di macitynet per conoscere tutto sugli imminenti iPhone 13.