iliad lancia per la prima volta il cambio offerta per Giga 120

Fino a poche ore fa Iliad era tra i pochi operatori telefonici che non consentiva il cambio d’offerta: questo significa che chi acquistava una scheda telefonica Iliad con una determinata offerta e sentiva poi l’esigenza di cambiare piano tariffario, l’unica opzione che aveva a disposizione era quella di comprare una nuova scheda Iliad con l’offerta desiderata.

Il problema non era solo di tipo economico (visto che il costo di attivazione della nuova scheda è di 9,99 euro), ma anche logistico: chi aveva effettuato la portabilità del proprio numero, per cambiare offerta avrebbe dovuto prima spostare il numero di cellulare sulla scheda SIM di un altro operatore e, a quel punto, effettuare nuovamente la portabilità sulla nuova scheda Iliad.

Una limitazione che fino ad oggi veniva sofferta in special modo dai primissimi clienti che più di tutti hanno dimostrato fiducia nei confronti di Iliad, quando l’operatore giunse sul mercato italiano rivoluzionando l’intero settore con l’offerta tutto-compreso a 30 GB a 5,99 euro. Le offerte successive infatti hanno aumentato il costo mensile parallelamente ad un’espansione della quantità di GB di navigazione internet a disposizione e, per chi i 30 GB cominciavano a risultare stretti, non c’era altra possibilità che seguire il sistema poco pratico descritto poc’anzi.

Il primo cambio offerta di iliad

Come dicevamo però questa limitazione è appena saltata perché Iliad sta mettendo a disposizione di tutti i suoi clienti la possibilità di cambiare offerta sottoscrivendo gratuitamente la Giga 120, ovvero il piano tariffario che per 9,99 euro al mese offre 120 GB in 5G, minuti ed SMS illimitati verso tutti, sempre senza vincoli e senza costi nascosti. Stiamo parlando di oltre 7,8 milioni di utenti Iliad in Italia che ora possono richiedere di sostituire la tariffa sottoscritta in prima battuta con la Giga 120 mantenendo il proprio numero e direttamente dalla propria Area Personale, senza dover sborsare neppure un euro.

La nuova offerta, come dimostrano le schermate che trovate allegate in questo articolo e che abbiamo scattato nel momento in cui abbiamo convertito la nostra offerta Giga 100 (che allo stesso prezzo offriva 20 GB in meno e in 4G), sarà automaticamente sottoscritta e risulterà attiva dal momento del rinnovo mensile successivo alla richiesta. Per saperne di più potete leggere le condizioni generali di contratto, la sintesi contrattuale, la carta dei servizi e la brochure prezzi.

Per il momento è possibile cambiare offerta soltanto scegliendo la Giga 120, ma chissà che questo non sia l’inizio di un nuovo strumento che Iliad potrebbe mettere a disposizione di tutti gli utenti per decidere di cambiare, in maniera semplice e illimitata, la tipologia di offerta attiva sulla propria utenza in base alle esigenze mensili, passando ad esempio all’offerta Voce (che ha solo minuti e SMS illimitati, senza GB) durante il mese di ferie in cui si rinuncia allo smartphone per un riposo completamente offline, e poi tornare a una delle altre offerte con GB inclusi in base alle proprie esigenze del momento.

Tutti gli articoli iliad su Macitynet

Su Macitynet abbiamo seguito l’arrivo del nuovo quarto operatore mobile nazionale a partire dalle anticipazioni, alla presentazione di iliad Italia svoltasi a Milano, con approfondimenti sulle tariffe iliad in offerta lancio da 5,99 euro al mese per 30 GB più chiamate e SMS illimitati, passando per negozi e distributori automatici Simbox, alla sottoscrizione del piano via Internet con consegna della SIM iliad a casa, infine anche con un tutorial su come attivare la SIM iliad una volta consegnata a domicilio.

Qui invece un articolo su come e dove effettuare la ricarica iliad. Secondo rilevazioni di uno studio indipendente le prestazioni della rete iliad in Italia superano quelle di Wind in 4G, mentre in 3G superano Vodafone. Per chi è ancora indeciso se passare o meno a iliad ecco una serie di consigli pratici per verficare la copertura prima di abbonarsi.