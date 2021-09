Crossy Road, l’erede di Frogger è in arrivo su Apple Arcade

Si allunga l’elenco di giochi Apple Arcade, anche se una delle prossime novità non sarà una vera novità, perché si tratta del classico Crossy Road, disponibile gratis su iPhone e iPad, anche se adesso arriva in versione Plus, certamente con elementi nuovi e senza acquisti in-app.

Crossy Road è un titolo ispirato allo storico e leggendario Frogger, in cui il giocatore avrà l’arduo compito di condurre il proprio personaggio stilizzato, spesso da tratti di un animaletto pixellato, per livelli pieni zeppi di insidie. Apple Arcade ha aggiornato il suo elenco di giochi “presto in arrivo” e molti saranno entusiasti di vedere che il moderno endless hopper Crossy Road è in dirittura d’arrivo.

Al momento non è stata annunciata alcuna data di rilascio, mentre in passato si è dovuto attendere fino a un mese per vedere su Apple Arcade i classici annunciati ed elencati come “presto in arrivo”.

Al momento è possibile toccare il pulsante “ottieni” per scaricarlo automaticamente non appena sarà disponibile: da notare, ovviamente, che il classico assume un titolo leggermente diverso rispetto al titolo originale. Ed infatti, prenderà il nome di Crossy Road+, dove il plus indica certamente delle aggiunte al prodotto inizialmente rilasciato in App Store. Peraltro, è il secondo titolo della serie che arriva su Apple Arcade, dove già milita Crossy Road Castle.

Altri titoli che verranno lanciati presto su Apple Arcade includono LEGO Star Wars Battles, Castlevania: Grimore of Souls, Temple Run: Puzzle Adventure, Zen Pinball Party, MasterChef: Let’s Cook, Layton’s Mystery Journey e altri ancora.