Apple forse rimborserà Samsung per gli OLED di iPhone 12 mini

Le vendite del compatto iPhone 12 mini non hanno raggiunto le previsioni di Apple e ora sembra che per la terza volta in tre anni consecutivi, Apple potrebbe essere costretta a rimborsare Samsung per gli ordinativi di OLED per iPhone 12 mini inferiori agli accordi pattuiti tra i due colossi.

Secondo i dati che trapelano dalla Corea del Sud le spedizioni globali di OLED di piccolo taglio di Samsung sono calate del 9% a gennaio rispetto a dicembre, per un totale di 45 milioni di pezzi. Come emerso da più fonti nelle scorse settimane, anche in questo caso il calo è attribuito alle vendite di iPhone 12 inferiori al previsto, questo anche perché Samsung è fornitore unico di Apple per i display destinati a questo modello. Ricordiamo che Samsung rimane il fornitore principale di Apple per tutti i display OLED destinati agli iPhone.

Per gli addetti ai lavori non vi è ancora la certezza che Apple paghi una penale a Samsung per gli ordinativi OLED per iPhone 12 mini inferiori agli accordi, ma la storia contrattuale tra le due multinazionali e le vendite inferiori al previsto di questo modello, suggeriscono che una compensazione è molto probabile, come riporta The Korea Herald. Ricordiamo infatti che non è la prima volta che si verifica una operazione di questo tipo. Nel 2019 i report hanno indicato un pagamento da Apple a Samsung di circa 680 milioni di dollari, mentre nel 2020 la compensazione è stata stimata nell’ordine di 950 milioni di dollari.

Pur essendo molto apprezzato per le dimensioni compatte e il peso contenuto, oltre che per poter essere impiegato senza problemi con una sola mano, iPhone 12 mini non sembra aver riscosso il successo sperato da Cupertino. Molteplici report e anche società di analisti hanno rilevato vendite inferiori rispetto agli altri modelli e anche rispetto alle previsioni di Apple: alcuni si sono addirittura spinti a ritenere possibile lo stop della produzione di questo modello. In realtà ciò non è avvenuto, almeno finora, e per la prossima gamma iPhone 13 si prevede che Apple presenterà ancora 4 modelli, evoluzione e miglioramento di quelli attuali, inclusa una versione sempre da 5,4 pollici come iPhone 12 mini.

Tutto quello che c’è da sapere sulla gamma iPhone 12 è in questo approfondimento di macitynet, invece per tutte le novità attese per iPhone 13 è disponibile questo articolo.