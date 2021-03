Microsoft vuole comprare Discord per 10 miliardi di dollari

Microsoft punta ad una importante acquisizione: avrebbe puntato gli occhi su Discord, azienda sulla quale intenderebbe investire 10 miliardi di dollari. Discord è una piattaforma per VoIP, messaggistica istantanea e distribuzione digitale; gli utenti comunicano con chiamate vocali, videochiamate, messaggi di testo, media e file in chat private o come membri di un server, in canali di tipo vocale e/o testuale.

Nato nel 2015 come servizio di comunicazione tra i giocatori, Discord si è trasformato i una piattaforma che consente di fare molte più cose di quello che era inizialmente il target degli sviluppatori e ora vanta 140 milioni di utenti mensili. La piattaforma, progettata per creare comunità, integra molte funzionalità sfruttabili in abbinamento a Slack e Microsoft Team.

L’acquisizione di Discord consentirebbe a Microsoft un doppio colpo: apportare sinergie all’ecosistema Xbox e mettere le mani su un concorrente nel mondo delle comunità professionali, come rileva Bloomberg. L’affare è ad ogni modo tutt’altro dall’essere concluso. Discord starebbe prendendo in considerazione anche la quotazione in borsa, sulla falsariga di Slack nel 2019.

La piattaforma, che offre un abbonamento a 9,99 € / mese (denominato “Nitro”) per sbloccare funzioni avanzate e upload fino a 100MB, ha visto il suo fatturato esplodere a 130 milioni di euro nel 2020, ma non ha del tutto risolto i suoi problemi finanziari. L’ultima valutazione risale al dicembre scorso, ed era di circa 7 miliardi didollari dopo un round di investimenti di 100 milioni di dollari.

Negli ultimi anni il CEO di Microsoft, Satya Nadella ha staccato assegni di importo elevato in più occasioni: 26 miliardi di dollari per LinkedIn; 7,5 miliardi di dollari per GitHub e 7,5 miliardi anche per ZeniMax Media, azienda madre di Bethesda Softworks, uno dei più importanti sviluppatori e publisher privati a livello mondiale (tra i titoli più noti: The Elder Scrolls e Fallout).

