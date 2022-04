Apple sarebbe già al lavoro su un iMac con chip M3

Non sappiamo ancora ufficialmente nulla dei chip M2 ma secondo il solitamente ben informato Mark Gurman – che la scorsa settimana ha indicato il presunto elenco di nuovi Mac in arrivo – Apple è già al lavoro sui chip M3 e su un iMac con quest’ultimo SoC.

Il riferimento al questo presunto futuro SoC di Apple è nell’ultimo numero della newsletter “Power On” che Gurman invia agli iscritti. Il futuro iMac al quale fa riferimento il redattore di Bloomberg non verrebbe in ogni caso presentato – nella migliore delle ipotesi – prima del prossimo anno. Resta da capire in ogni caso cosa farà Apple con gli attuali M1, SoC perfetti per gli ambiti più disparati.

Gurman ha fatto anche un accennato ai Mac Pro, riferendo che Apple è sempre al lavoro ma non è chiaro quali SoC intende utilizzabile per questa tipologia di macchina: M1 Pro, M1 Max, gli M2? Non è chiaro… così come non è affatto chiaro la data di arrivo prevista. Per quanto riguarda l’iMac 27″ sono circolate voci contraddittorie: c’è chi dice che Apple non lo produrrà più; altri invece riferiscono di Apple al lavoro su un all-in-one da 27″ con display mini-LED, macchine che potrebbe essere presentata prima della fine dell’estate.

Pochi giorni addietro è emerso di una collaborazione di Apple con Samsung sul chip M2.