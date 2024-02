Tutti i ripensamenti di Apple sulla dynamic island

La Dynamic Island come la conosciamo oggi su iPhone 14 Pro e sui vari modelli di iPhone 15 è il culmine di diverse idee che Apple ha esplorato prima di arrivare a quella che vediamo oggi sulla parte superiore della schermata Home o dell’app attiva.

Lo riferisce il sito Macrumors che, sulla base di indiscrezioni ricevute da finti ritenute affidabili, ha creato delle immagini per mostrare i concept scartati prima di arrivare a ciò che conosciamo oggi.

Una prima idea prevedeva una sorta di finestra popup aggiuntiva (scollegata dal notch in alto) da mostrare a scomparsa sul lato destro dello schermo per permettere all’utente accesso veloce a funzioni per attivare/disattivare la WiFI, modificare la luminosità, alzare/abbassare il volume, mostrare il livello della batteria, il livello del segnale WiFI, ecc.

Una diversa idea era quella di mostrare sempre e comunque una barra di stato in alto su sfondo nero, utile con gli schermi OLED giacché pixel neri non emettono luce e non consumano corrente.

Apple ha poi iniziato a esplorare altre idee più simili all’attuale Dynamic Island. Una versione prevedeva l’allungamento dell’aria in alto sullo schermo ma è stata ritenuta eccessivamente invadente; uno dei test prevedeva nell’aria superiore la comparsa (su sfondo verde) di indicazioni sui minuti della chiamata in corso

Prima di arrivare alla soluzione attuale sono state dunque fatte diverse prove, con mockup più e meno eleganti, più e meno funzionali.

Dynamic Island offre la possibilità di interagire con l’iPhone in modo diverso a quanto offerto in precedenza, grazie a un’interfaccia che sfuma il confine tra hardware e software e si modifica in tempo reale per mostrare avvisi importanti, notifiche e attività. Con il debutto della Dynamic Island, la fotocamera TrueDepth è stata ridisegnata in modo da occupare meno spazio sul display. Dynamic Island rimane sempre attiva, senza ostacolare la vista degli altri contenuti della schermata: per accedere ai vari comandi, basta fare tap e tenere premuto sullo schermo. Eventuali attività in background come Mappe, Musica o il timer resteranno visibili e sarà possibile interagirvi. Anche gli sviluppatori di terze parti possono sfruttare la funzione con app che mostrano le attività in tempo reale, fornire aggiornamenti su risultati sportivi, dettagli su servizi di car sharing, ecc.