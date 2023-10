Apple sta sperimentando un iPad con tvOS

Apple sta a quanto pare sperimentando un iPad con tvOS, quello che potrebbe essere un futuro HomePod.

Lo riferisce il sito statunitense 9to5mac riferendo di un prototipo di HomePod con schermo LCD sulla parte superiore, un dispositivo che potrebbe essere ricordare l’iPad mini per lo schermo, con tvOS al posto di iPadOS, utilizzabile come hub domestico.

Apple ha rilasciato ultimamente a sviluppatori e beta tester, la prima versione beta del futuro aggiornamento a iOS 17.2 e altri update; nella beta di tvOS 17.2 – il sistema operativo di Apple TV e HomePod – 9to5Mac riferisce di prove che lasciano immaginare test interni di tvOS su iPad.

Ogni volta che Apple aggiorna qualche firmware (software integrati direttamente nel dispositivo), in questo sono presenti dei file di supporto con i dispositivi ai quali il firmware è destinato. In tvOS sono presenti riferimenti a vari modelli di Apple TV e di HomePod, ma per qualche motivo vi è un riferimento a iPad mini 6. “Scavando” ulteriormente nelle beta del firmware e altri software in beta, sono stati individuati riferimenti a iPad mini 6 nell’SDK di tvOS 17, con tanto di framework per la calibrazione audio di iPad mini, una serie elementi sfruttati probabilmente internamente da Apple per lavorare su futuri dispositivi.

All’inizio di quest’anno, Bloomberg ha riferito di Apple al lavoro su una serie di accessori per la smart home, incluso uno smart display che dovrebbe combinare HomePod e Apple TV in un solo dispositivo; alcuni mesi dopo, l’analista Ming-Chi Kuo ha riferito che la Casa di Cupertino ha in programma un HomePod con display da 7″.

L’iPad mini 6 ha uno schermo da 8,3″; il lavoro di Apple è sperimentale, e probabilmente sta sfruttando gli iPad in questione prima di lavorare su prototipi definitivi di HomePod con display da 7″.