Apple supera Dell con i Mac in Europa occidentale

Nel primo trimestre di quest’anno i Mac di Apple hanno superato Dell nelle vendite di PC in Europa occidentale, come svelano gli ultimi dati di Canalys. iPad rimane saldamente il tablet più popolare in Europa occidentale, il tutto mentre la quota di mercato di Apple cresce anche se il mercato in generale vede una diminuzione nelle cifre complessive.

Le vendite di PC per ogni marchio e produttore sono diminuite, ma Apple è la meno colpita rispetto ai concorrenti, il che significa che continua a crescere la sua quota di mercato. La notizia, però, è il sorpasso di Apple su Dell.

Quest’ultimo ha registrato una diminuzione del 40,7% delle spedizioni di PC su base annua, con 1.313 milioni di PC spediti nel primo trimestre del 2023 rispetto a 2.213 milioni nello stesso trimestre dell’anno scorso.

L’andamento è simile per ogni marchio di PC. Lenovo è in calo del 36,1%, HP è sceso del 35,3%. Asus è scivolato giù del 32,4%. Per i marchi più piccoli al di fuori dei primi cinque, è stata una carneficina, con una diminuzione delle vendite del 50,8%. Anche Apple non è stata immune alle diminuzioni, ma il colosso di Cupertino ha registrato un calo delle vendite dell’18,8%.

Si tratta, comunque, di una performance molto migliore rispetto ai suoi concorrenti. Ed infatti, con 1.456 milioni di Mac venduti in Europa nel primo trimestre del 2023, Apple ha venduto più computer di Dell. Ha anche venduto più Mac rispetto ai PC venduti da tutti i produttori non inclusi nei primi cinque top, un dato mai raggiunto sino ad ora.

Di conseguenza, Apple ha ora il 14,6% di quota di mercato e, se l’andamento attuale dovesse essere confermato in futuro è facile ipotizzare che la multinazionale di Cupertino riuscirà anche a sorpassare HP a breve.

iPad sempre in testa

Anche i tablet raccontano una storia simile. Le vendite di iPad di Apple sono diminuite del 13,9%, ma la quota di mercato relativa dell’azienda è cresciuta, grazie ai 2.276 milioni di unità spedite nel primo trimestre del 2023 rispetto alle 2,644 milioni nel primo trimestre del 2022. È una diminuzione nel complesso, ma nel contesto di un calo complessivo delle vendite di tablet, questo fornisce ad Apple il 44,1% del mercato.

Il concorrente più vicino, Samsung (che ha registrato una crescita positiva dello 1,9%), detiene una quota pari al 23,9%. Tutti gli altri competitor su questo segmento hanno registrato una diminuzione: Lenovo è in calo del 48,9%, Amazon del 39,6% e Huawei del 47,2%.