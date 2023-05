Beats Studio Buds plus trasparenti saranno annunciati oggi

I nuovi auricolari Beats Studio Buds+ di Apple, che sono già trapelati su Amazon e avvistati anche in una accattivante edizione con design trasparente, sembrano essere pronti per un annuncio ufficiale in grande stile.

Secondo un tweet teaser di Beats pubblicato nelle scorse ore, è probabile che la presentazione avvenga mercoledì 17 maggio, alle 16 del pomeriggio in Italia. Nel breve video allegato al tweet, sembra venga mostrata la nuova opzione della custodia di ricarica in versione trasparente.

Tra le caratteristiche salienti di questi Studio Buds+ ci si aspetta una scelta di design piuttosto interessante, ossia un’opzione trasparente simile agli auricolari Nothing Ear (2). Inoltre, dovrebbero offrire un’autonomia della batteria fino a 36 ore grazie alla custodia di ricarica USB-C inclusa. Rispetto ai precedenti Studio Buds lanciati nel 2021, gli auricolari avranno microfoni tre volte più grandi e una cancellazione attiva del rumore fino a 1,6 volte superiore.

Il prezzo degli auricolari negli Stati Uniti sarà di 169,95 dollari, secondo quanto riportato in un elenco di prodotti su Amazon, successivamente rimosso.

Tomorrow @ 7 am PT 💎 pic.twitter.com/EKswCDfxpJ — Beats by Dre (@beatsbydre) May 16, 2023

Ricordiamo che Studio Buds+ di Beats rappresentano un’alternativa sportiva alle AirPods Pro e si distinguono per un design compatto e privo delle “asticelle” che scendono sotto le orecchie.

Saranno disponibili nelle classiche opzioni di colore nero e avorio, offrendo inoltre diverse dimensioni di auricolari (XS, S, M e L) per adattarsi a una vasta gamma di orecchie. Tutte queste informazioni non sono ancora ufficiali, ma sono emerse sia dall’elenco Amazon che dalle foto trapelate.

Auricolari trasparenti

Per chi apprezza il design trasparente, Nothing ha lanciato di recente le Nothing Ear (2), che abbiamo recensito a questo indirizzo.

In Italia il modello attuale di Beats Studio Buds è proposto a 189,95 euro per il listino Apple, anche se in circolazione e su Amazon il prezzo è quasi sempre inferiore.

La recensione di Beats Studio Buds è disponibile in questa pagina. Se invece vi interessano gli AirPods di Apple, ma non sapete quale modello scegliere, rimandiamo a questo articolo di macitynet con il confronto tra AirPods 2, AirPods 3oltre naturalmente AirPods Pro di prima e seconda generazione.