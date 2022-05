Samsung punta alla fotocamera da 200 MP per Galaxy S23

Mentre le anticipazioni prevedono iPhone 14 Pro con una fotocamera wide da 48 Megapixel, il Galaxy S22 Ultra di Samsung fornisce già una fotocamera da 108 Megapixel: per ampliare ulteriormente il divario, la multinazionale sud coreana starebbe pianificando di introdurre un sensore da 200 MP su Galaxy S23, che sarà rilasciato all’inizio del 2023.

Secondo un nuovo rapporto sulla catena di approvvigionamento fornito da Korea IT News, Samsung sta tentando di ultimare il suo lavoro su una nuova fotocamera per smartphone da 200 megapixel.

Il rapporto afferma che “Samsung Electronics sta sviluppando una fotocamera per smartphone da 200 megapixel, il più alto grado di fotocamera per smartphone mai realizzata”.

Galaxy S23, che dovrebbe essere rilasciato il prossimo anno, dovrebbe essere dotato di questa fotocamera. È stato scoperto ieri che la divisione mobile Samsung Electronics e Samsung Electro-Mechanics sono nella fase finale dello sviluppo della fotocamera da 200 megapixel. Samsung Electro-Mechanics è la più grande partnership del modulo fotocamera per smartphone di Samsung Electronics

Per le fotocamere principali degli smartphone di punta, Samsung Electronics sta producendo il 30%, mentre Samsung Electro-Mechanics produrrà il restante 70%. È noto che Samsung Electronics abbia condiviso la sua principale tabella di marcia di sviluppo di fotocamere da 200 megapixel con i suoi principali partner.

Mentre è altamente previsto che Samsung Electronics installerà una fotocamera da 200 megapixel su Galaxy S23 Ultra come fotocamera principale, non è detto che una qualche decisione finale possa ritardare l’introduzione di questa componente.

Considerando che la fotocamera di uno smartphone è un fattore chiave per molti consumatori nella scelta dello smartphone, Samsung sta cercando di dare agli utenti un motivo per allontanarsi da iPhone e da altri smartphone Android. Una fotocamera da 200 megapixel potrebbe essere allettante per gli appassionati di fotografia, sempre che sia in grado di offrire vantaggi rispetto alla concorrenza.

Samsung deve trovare un modo per incrementare il valore dei propri smartphone di punta, anche perché l’ultima serie Galaxy S22 in solamente due mesi si sta svalutando tre volte più di iPhone 13 introdotto in autunno dell’anno scorso.