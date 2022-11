Apple TV Plus in corsa per nove premi della Royal Television Society

Slow Horses e Bad Sisters guidano le nomination di Apple TV+ per i Craft and Design Awards 2022 della Royal Television Society del Regno Unito, complessivamente nove nomine per altrettanti premi in cui è in corsa la piattaforma streaming di Apple.

Gli RTS Craft and Design Awards di quest’anno sono stati sponsorizzati da Apple TV+, che ora è stato anche nominato per nove premi in otto categorie. Così ha commentato il presidente dei premi, Ade Rawcliffe:

Quest’anno è stato un altro anno straordinario per l’industria in cui abbiamo celebrato e commemorato molti momenti chiave insieme. Le nomination di RTS Craft & Design illuminano giustamente l’eccezionale talento, la gamma di voci e competenze che abbiamo nel settore della produzione di contenuti nel Regno Unito, e con l’introduzione della nuova categoria Production Management, per la quale abbiamo ricevuto fantastiche presentazioni, stiamo estendendo ulteriormente la portata e il riconoscimento che questi premi forniscono

Slow Horses e Bad Sisters sono in competizione nella categoria Music – Original Title. Slow Horses, realizzato da See Saw Films per Apple TV+, presenta un tema principale di Mick Jagger e del compositore musicale della serie Daniel Pemberton.

Bad Sisters, la produzione Merman e ABC Signature per Apple, gareggia con il suo tema principale di Tim Phillips e PJ Harvey. Queste serie TV sono state anche nominate per il premio nella categoria Music – Original Score. See Saw Films compete anche per due categorie per la sua produzione Apple TV+ di The Essex Serpent, sia per il premio in Design – Titles, oltre che per il premio Production Management.

La commedia Trying è nominata nelle categorie Sound – Entertainment & Non-Drama. Mentre Prehistoric Planet, di BBC Studios per Apple TV+, è nominato per Production Design – Entertainment & Non-Drama, oltre agli effetti. La cerimonia degli RTS Craft and Design Awards si svolgerà a Londra il 5 dicembre 2022. Ricordiamo, nel frattempo, che Slow Horses tornerà su Apple TV+ per una seconda stagione il 2 dicembre 2022.

