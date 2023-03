Apple TV Plus, le serie più amate dal pubblico, Ted Lasso e non solo

JustWatch, motore di ricerca per film e serie TV, ha pubblicato la classifica delle serie su Apple TV+ in ordine di popolarità.

Al primo posto (27,1%) nella top 10 c’è Ted Lasso, serie comedy vincitrice di due Emmy Award che è da poco tornata con la terza stagione, con nuovi episodi ogni mercoledì fino al 31 maggio.

Al secondo posto (16,9%) c’è Severance (“Scissione”, in italiano) serie che ha debuttato agli Emmy con 14 nomination per la sua prima stagione.

Seguono poi “The Morning Show“ (anche questa premiata con vari riconoscimenti: Emmy, Golden Globe, Screen Actors Guild Awards e Critics Choice Awards), “Fondazione” (serie basata sui celebri romanzi di Isaac Asimov), See (ambientata in un futuro primitivo e brutale, in cui l’umanità ha perso da secoli il dono della vista), “For All Mankind” (un’intrigante versione alternativa della Storia, raccontata attraverso le vite di astronauti, ingegneri e delle rispettive famiglie), “Black Bird” (serie drammatica ispirata a una storia vera), “Slow Horses” (spy story che segue le vicende di una disfunzionale squadra di agenti dell’MI5), “Defending Jacob“ (serie drammatica sulla vita di una famiglia sconvolta quando il figlio viene accusato dell’omicidio di un suo compagno di classe) e Servant (thriller psicologico diretto dal regista nominato agli Oscar M. Night Shyamalan).

