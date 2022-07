Apple TV+, la serie For All Mankind rinnovata per la quarta stagione

Apple ha annunciato che la serie televisiva “For All Mankind” verrà rinnovata per la quarta stagione.

Ideata da Ronald D. Moore, candidata ai Golden Globe e vincitore di un Emmy Award, la serie TV “For All Mankind” mette in scena un’intrigante versione alternativa della storia. Raccontata attraverso le vite di astronauti, ingegneri e delle rispettive famiglie, “For All Mankind” immagina un mondo in cui la corsa allo spazio non è mai finita e il programma spaziale è rimasto il fulcro culturale delle speranze e dei sogni degli americani.

“For All Mankind” è un’idea ottimistica di ciò che avrebbe potuto essere e che ancora potrebbe essere. Il messaggio di fondo è che il fatto di essere riusciti ad andare nello spazio può rincuorare le persone e dare loro qualcosa in cui sperare, lasciandosi conquistare da un’idea di futuro e da un senso di unità e progresso per l’intera umanità” ha detto Ronald D. Moore, creatore, scrittore e produttore esecutivo di “For All Mankind”. “Penso che sia una storia di speranza, che dipinge un’immagine della società a cui tutti noi possiamo un giorno aspirare. In un certo senso, una storia prende vita quando la mostri per la prima volta agli altri, e lavorando con Apple abbiamo avuto la possibilità di far conoscere la nostra storia a tutto il mondo”.

Nella prima stagione u una sequenza temporale alternativa, l’Unione Sovietica sbarca per prima sulla Luna, battendo gli Stati Uniti, su cui mette piede il suo primo cosmonauta russo, lasciando la NASA devastata.

Nella seconda stagione si fa un balzo di un decennio, al culmine della guerra fredda tra USA e Stati Uniti che combattono per le risorse disponibili sulla luna. Nella terza stagione c’è ancora un salto temporale, immaginando Stati Uniti e Unione Sovietica nella corsa per conquistare Marte. Non si conoscono ancora i dettagli della quarta stagione, ma le riprese dovrebbero iniziare il prossimo mese.

Tra gli ultimi progetti in lavorazione per Apple TV+ un documentario su Michael J. Fox, attore e produttore cinematografico noto soprattutto per l’interpretazione del protagonista della trilogia di Ritorno al futuro. In arrivo anche la mini serie thriller in sette parti intitolata Hijack con Idris Elba.

