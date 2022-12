Apple TV Plus, Severance e Black Bird nominati ai Golden Globe

Le serie Apple TV+ “Severance” e “Black Bird” sono state nominate per l’80° Golden Globe Awards annuale, che saranno presentati il 10 gennaio 2023. Alcuni membri del cast di spicco in ogni spettacolo hanno anche ricevuto nomination.

Il servizio di streaming di Apple ha ottenuto sei nomination in totale, ed in particolare per:

Severance — Migliore serie drammatica

Black Bird — Miglior serie limitata, serie antologica o film televisivo

Adam Scott, Severance — Miglior attore in una serie drammatica

John Turturro, Severance — Miglior attore non protagonista della serie televisiva

Taron Egerton, Black Bird — Miglior attore in serie limitata, serie antologica o film televisivo

Paul Walter Hauser, Black Bird — Miglior attore non protagonista in serie televisiva limitata/Film d’immagine

“Severance” è un thriller di fantascienza creato da Dan Erickson e prodotto da Ben Stiller. La serie ruota attorno a una misteriosa azienda chiamata Lumon Industries, in cui si è intervenuti chirurgicamente sulla memoria dei dipendenti per scindere i ricordi della vita personale e lavorativa. Ogni volta che i dipendenti lasciano l’ufficio, non riescono a ricordare nulla del posto di lavoro, mentre quando sono in ufficio non riesco a ricordare nulla della loro vita privata. La serie è stata rinnovata per una seconda stagione.

“Black Bird”, invece, è una serie drammatica creata da Dennis Lehane. Quando il figlio di un poliziotto viene condannato a 10 anni in una prigione di sicurezza minima, gli viene offerta l’opportunità di libertà a condizione di spostarsi in una prigione di massima sicurezza con il compito di far confessare in serial killer.

Apple TV+ è stato nominato per i Golden Globe in passato, anche per le serie “Ted Lasso” e “The Morning Show”. Sia nel 2021 che nel 2022, la star di “Ted Lasso” Jason Sudeikis ha vinto un Golden Globe come miglior attore televisivo in un musical o in una commedia.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.