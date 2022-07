Apple TV+, il trailer della terza stagione di See

Nell’ambito del Comic-Con di San Diego, Apple ha diffuso il trailer della terza e ultima stagione di “See“, e quelli introduttivi delle nuove stagioni di “Invasion” e “Mythic Quest”.

Il trailer di “See” è dedicato alla nuova stagione della serie in lizza per gli Emmy Awards 2022 (migliori effetti speciali in un singolo episodio). Scritto e creato da Steven Knight e diretto da Francis Lawrence, “See” è ambientato in un lontano futuro, dopo che un virus mortale ha decimato l’umanità. I sopravvissuti hanno perso la vista. Jason Momoa interpreta Baba Voss, padre di due gemelli nati secoli dopo con la capacità di vedere. Dovrà proteggere la sua tribù e i suoi figli da una regina potente e disperata che vuole annientarli. Alfre Woodard interpreta Paris, leader spirituale di Baba Voss. “See” vanta un cast e una troupe d’eccezione: molti collaboratori che hanno contribuito alla nascita di questa storia epica sono infatti non vedenti o ipovedenti.

Nella terza stagione, Baba Voss (interpretato da Momoa) sconfigge il fratello Edo e lascia la famiglia per vivere distante ma lo scienziato Trivantian sviluppa un nuovo tipo di arma, chiedendo a Baba di tornare e proteggere la sua tribù. Gli otto episodi finali della serie arriveranno a partire dal 26 agosto.

“Invasion” immagina l’arrivo di una specie aliena sulla Terra che minaccia l’umanità. La narrazione si svolge attraverso lo sguardo di cinque persone comuni sparse per il mondo, sconvolte testimoni del caos dilagante. La seconda stagione è stata indicata dal co-creatore e scrittore Simon Kinberg come un “secondo atto dove tutti impazziscono”, “piena di azioni di battaglie per la Terra che avrei sempre voluto nello show”. La seconda stagione arriverà un mese dopo il termine della prima, “esplorando l’impatto dell’invasione nella società e sul piano personale”.

“Mythic Quest” continua la serie dedicata al team “del più grande videogioco multiplayer di tutti i tempi”, in un posto di lavoro in cui si progettano mondi, “si plasmano eroi, e si creano leggende”, continuando a mostrare le difficoltà di e di partnership creative, con le consuete divergenze sul da farsi. La serie “Mythic Quest”, creata da Rob McElhenney, Charlie Day e Megan Ganz, ha come produttori esecutivi McElhenney e Day come RCG; Michael Rotenberg e Nicholas Frenkel per conto di 3 Arts; e Jason Altman, Danielle Kreinik e Gérard Guillemot per Ubisoft Film and Television. David Hornsby e Megan Ganz sono anche produttori esecutivi. La serie è prodotta per Apple TV+ da Lionsgate, 3 Arts Entertainment e Ubisoft.

