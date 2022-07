Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio preparano un nuovo film per Apple TV+

Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio stanno lavorando all’adattamento di “The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder”, nuovo libro di David Grann, già autore di “Killers of the Flower Moon”, il cui arrivo al cinema è stato spostato al 2023.

Il nuovo progetto ha come titolo “The Wager”, è una produzione Apple Original Films e, come accennato, è l’adattamento di un altro libro di David Grann (autore anche di Killers of the Flower Moon), intitolato “The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder”.

Il sito Deadline spiega che il libro racconta la storia (vera) di una nave della marina britannica chiamata Wager del 1742 che si è schiantata e si è arenata sulla costa del Brasile, abbandonando 30 persone per mesi prima che riuscissero a tornare a riva e al sicuro, con capitano e equipaggio che lottano per sopravvivere e mantenere l’ordine, combattendo non solo contro gli elementi più estremi ma anche contro la loro natura umana.

Attore e regista collaboreranno ancora una volta insieme. Come noto hanno lavorato insieme nel 2013 con The Wolf of Wall Street. Il primo film dei due noto è stato Gangs of New York nel 2002, poi The Aviator, The Departed – Il bene e il male, Shutter Island.

