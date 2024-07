Apple TV Plus, torna la voce del servizio con annunci pubblicitari

Pubblicità

Da tempo circolano voci secondo le quali Apple è in trattativa con varie agenzie pubblicitarie, per offrire spot all’interno del servizio Apple TV+.

Il servizio di Apple che propone film, serie televisive e altri contenuti, è al momento offerto con piani che non prevedono pubblicità ma, partendo dal Regno Unito, Apple avrebbe intenzione di proporre piani più economici, con l’introduzione della pubblicità, alla stregua di quanto già fatto da servizi di streaming concorrenti.

Il Telegraph riferisce di trattative in corso con Broadcaster’s Audience Research Board (BARB), organizzazione britannica che si occupa di misurazioni dell’audience e valutazioni televisive nel Regno Unito. Dirigenti di Apple avrebbero incontrato questo gruppo per esaminare la possibilità di raccogliere dati per monitorare risultati degli annunci.

Attualmente BARB offre statistiche per tutti i principali network del Regno Unito: BBC, ITV, Channel 4 e Sky Group (di proprietà della Fox Corporation), e dati sugli ascolti anche per la programmazione Apple TV+.

Dall’incontro tra dirigenti Apple e BARB, si evince che l’idea è di offrire abbonamenti con supporto pubblicitario; incontri simili a quelli che si sono svolti con l’organizzazione britannica, si sono svolti anche negli USA nel 2022 ma finora non è stato stabilito nulla di concreto.

Apple ha predisposto offerte pubblicitarie su Apple TV+ ma finora queste si limitano a eventi sportivi dal vivo; annunci sono stati, ad esempio, trasmessi durante alcune partite della Major League Soccer, anche per gli abbonati di MLS Season Pass.

I piani con pubblicità hanno permesso ad aziende come Netflix di consolidare e adattare il servizio, con procedure di verifica di terze parti per la pubblicità. Inizialmente Netflix ha proposto annunci di 15 e 30 secondi e poi anche di 10, 20 e 60 secondi, con targeting che può includere dispositivi mobili, generi, fasce orarie e la composizione demografica di base dell’audience.

Ricordiamo che di recente si è scoperto che il colosso dello streaming sta valutando di introdurre un piano completamente gratis., una strategia che non applicherà negli USA ma che potrebbe arrivare in Europa e altri mercati.

