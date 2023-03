Apple TV prepara il Picture in Picture potenziato

La funzione Picture-in-Picture esiste da qualche anno sulle piattaforme di Apple, consentendo a un video di essere visualizzato in una finestra fluttuante mentre l’utente naviga in altri menu e nel resto del sistema operativo: adesso Apple sta lavorando per migliorare questa funzionalità, almeno per lo sport in diretta trasmesso nell’app Apple TV. Ecco come.

Lo sviluppatore Steve Moser ha individuato per la prima volta alcuni riferimenti di codice nelle beta di iOS 16.5 che descrivono una nuova esperienza “Multiview” per l’app Apple TV, che permette fino a quattro stream simultanei contemporaneamente. L’app Apple TV trasmette in diretta eventi sportivi, tra cui MLS Season Pass e MLB Friday Night Baseball, con Apple che sembra essere in trattative per ulteriori accordi per il futuro, anche per il calcio.

Il quad-box PIP streaming, comunque, non sarebbe una novità assoluta. Si tratta, infatti, di una funzionalità offerta da alcune app di terze parti, come ESPN e FuboTV su tvOS, quindi è naturale che Apple voglia equiparare questa esperienza anche per la propria app.

Anche se i riferimenti a una funzione multiview dell’app TV esistono da un po’ di tempo nel codice di iOS, l’ultima beta include molte più informazioni, il che indica che il lavoro sulla funzionalità si sta intensificando. Le nuove stringhe forniscono anche una visione molto più chiara di ciò che ci si può aspettare.

Al momento, sembra che la funzione sia dedicata agli sport e sia una caratteristica specifica dell’app TV, invece di una funzionalità per la riproduzione video a livello di sistema. Quando si naviga tra gli sport nell’app TV, all’utente verrà chiesto se iniziare a guardare lo stream a schermo intero o in modalità multiview.

Le stringhe menzionano una griglia di layout, e se l’utente tenta di aggiungere una quinta partita alla griglia, verrà visualizzato un messaggio di errore. Questo implica la capacità di visualizzare contemporaneamente fino a quattro stream.

Apple non ha ancora annunciato ufficialmente piani per questa funzionalità e c’è la possibilità che non venga mai rilasciata. Inoltre, sebbene il numero di riferimenti di codice stia aumentando, non è garantito che la funzione sia pronta per il rilascio in tempi brevi. Potrebbe arrivare, ad esempio, su iOS 17.

Se volete sapere come attivare il PIP su macOS il link da seguire è direttamente questo.