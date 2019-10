Skullcandy Vert, gli auricolari wireless per gli sport estremi

Skullcandy presenta gli auricolari wireless Vert, progettati per gli appassionati di sport estremi, su tavola e in generale per le attività all’aperto. Fanno parte della gamma Adventure Audio, sono dotati di auricolari ibridi progettati appositamente per essere posizionati sotto un casco o un cappellino.

Notiamo che l’annuncio ufficiale del costruttore arriva dopo l’anteprima a IFA 2019, infatti in occasione del lancio delle cuffie Skullcandy Crusher ANC a cui Macitynet era presente a Berlino, sono stati anche mostrati per la prima volta al pubblico gli auricolari sportivi Skullcandy Vert. In questo articolo inseriamo una fotogalleria con le slide della presentazione e anche una immagine degli auricolari scattata da IFA 2019.

Il design “Stay Aware” consente all’utente di sentire il rumore di fondo dell’ambiente circostante e praticare lo sport in completa sicurezza, senza rinunciare a un audio di alta qualità. La vera novità dei Vert sta però nel telecomando Bluetooth, che può essere agganciato praticamente ovunque, dalla mascherina da snowboard allo zaino borraccia.

Grazie alla superficie sufficientemente ampia del telecomando, l’utente può accedere alle funzioni anche indossando i guanti per effettuare una chiamata, cambiare traccia, regolare il volume o persino attivare l’assistente vocale nativo del suo dispositivo.

I Vert sono resistenti ad acqua e sudore con certificazione IPX4, hanno un’autonomia di 12 ore e sono dotati della tecnologia Rapid Charge: con una carica di soli 10 minuti, la batteria offre 2 ore di ascolto.

Insieme ai Vert, l’azienda ha presentato anche i Method Active e gli Ink’d+ Active, entrambi auricolari wireless senza collare, con cavi magnetici e cuffiette che rimangono agganciate tra loro quando non sono in uso.

I primi offrono 10 ore di autonomia e sono impermeabili IPX7 e quindi adatti alle avventure più estreme, mentre gli Ink’d+ Active hanno 15 ore di autonomia e sono resistenti ad acqua e sudore IPX4 (entrambi sono dotati della tecnologia Rapid Charge che in soli 10 minuti carica il dispositivo per altre due ore di ascolto).

Gli auricolari Skullcandy Vert sono disponibili nella colorazione Fearless Black al prezzo di 79,99 euro, i Method Active sono proposti sia in Fearless Black che in Elevated Olive al prezzo di 69,99 euro mentre gli Ink’d+ Active sono invece disponibili in Fearless Black e Deep Red al prezzo di 59,99 euro.

Maggiori informazioni sull’azienda in questa sezione del nostro sito web.