È arrivato Arlo Video Doorbell, il campanello smart ora è anche video

Arlo Video Doorbell è l’evoluzione di Arlo Audio Doorbell, il campanello smart che consente di rispondere al campanello di casa da qualsiasi parte del mondo tramite lo smartphone. Questo potenziamento del sistema, il cui sviluppo era stato tra l’altro correttamente anticipato nel mese di aprile, come suggerisce il nome beneficia di una telecamera in grado di acquisire un video e quindi consentire di guardare in remoto chi o cosa si trova sull’uscio di casa.

La particolarità di questa soluzione, che entra in concorrenza diretta con il campanello video di Ring – presentato nel 2015 e ampiamente commercializzato poco dopo, nonché evolutosi di recente nella versione Pro – riguarda l’angolo di ripresa: il campo visivo è infatti verticale (extra-wide di 180 gradi) ed offre perciò una visione integrale di pacchi e visitatori.

La risoluzione video è HD ed è ovviamente integrato il sistema audio bidirezionale per permettere di interagire con i visitatori direttamente dallo smartphone. Non manca inoltre il sistema di notifiche personalizzabile grazie al quale si può essere avvisati tempestivamente della presenza di pacchetti, persone, veicoli o animali antistanti l’ingresso.

Arlo Video Doorbell è dotato di visore notturno per garantire una buona visibilità anche al buio e può inoltre essere collegato a un carillon meccanico o digitale facilmente installabile e con alimentazione continua per essere così abbinato al campanello tradizionale, quello già presente nell’abitazione.

E’ possibile configurare anche dei messaggi rapidi da riprodurre istantaneamente non appena il visitatore pigia il pulsante del campanello ed è disponibile l’opzione zoom per stringere l’inquadratura sui soggetti durante la videochiamata.

E’ chiaramente progettato per resistere alle intemperie ed è dotato di una modalità silenziosa per disabilitare in un colpo solo sia le notifiche sia il carillon eventualmente collegato. C’è anche una sirena incorporata che si attiva nel caso in cui qualcuno tentasse di manomettere il campanello.

Arlo Video Doorbell sarà in vendita in Italia e negli altri paesi europei a partire dall’inizio del 2020 a un prezzo non ancora annunciato. Con l’acquisto – spiega l’azienda – gli utenti riceveranno Arlo Smart per una prova gratuita di tre mesi e con il quale potranno avere accesso a trenta giorni di registrazioni video sulla nuvola.