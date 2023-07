Apple Vision Pro, nuove risorse per sviluppatori

Apple sta preparando nuove risorse per sviluppatori per la creazione di app ed “esperienze” per Apple Vision Pro; l’azienda ha da poco messo a disposizione nuovi asset di backend per il visore.

È stato individuato codice che fa riferimento a battery pack di Vision Pro e asset per visionOS utili con i dispositivi di prova. Per il battery pack di Vision Pro sono stati individuati riferimenti a tre modelli: A2781, A2988 e A2697; non è chiaro a cosa facciano riferimento questi codici dal momento che Apple, annunciando il visore, ha parlato di un solo battery pack da due ore; il sito Macrumors riferisce che i codici in questione potrebbero far riferimento a ulteriori battery pack in fase di sviluppo o accessori simili pensati specificatamente per consentire agli utenti di effettuare prove negli Apple Store.

Novità al codice del visore sono state individuate in concomitanza della disponibilità di nuovi strumenti e kit di sviluppo che permettono a sviluppatori selezionati di creare app per Apple Vision Pro. Apple aveva già fatto sapere che, dopo la disponibilità di strumenti per chi partecipa all’Apple Developer Program, questi tool saranno disponibili entro fine mese anche per gli altri sviluppatori.

Apple has just pushed live the backend for the Vision Pro battery to receive firmware updates along with a few other visionOS assets. This comes as Apple is gearing up to send out Vision Pro developer kits sometime this month. pic.twitter.com/tNiyN0nB7E — Aaron (@aaronp613) July 21, 2023

Oltre ai kit di sviluppo, Apple metterà a disposizione dei “laboratori” a Cupertino, Londra, Monaco di Baviera, Shanghai, Singapore e Tokyo: qui gli sviluppatori testare le loro app sull’hardware Apple Vision Pro e ricevere assistenza dagli ingegneri Apple. I team di sviluppo potranno anche richiedere appositi kit per creare, migliorare e testare i le loro app su Apple Vision Pro.

Gli sviluppatori possono creare nuove esperienze sfruttando funzionalità specifiche di Apple Vision Pro usando gli stessi framework di base che già usano per altre piattaforme Apple, fra cui tecnologie come Xcode, SwiftUI, RealityKit, ARKit e TestFlight.

Per aiutare chi sviluppa a ottimizzare i contenuti 3D di app e giochi per visionOS, Xcode offre Reality Composer Pro, un nuovo strumento per l’anteprima e la preparazione di modelli, animazioni, immagini e suoni 3D. Un simulatore visionOS offre inoltre la possibilità di interagire con le app e provare layout di ambienti e condizioni di illuminazione diverse.