Apple Watch 3 con rete cellulare sconto del 21% su Amazon

Se vi interessa un Apple Watch dovreste correre subito su Amazon. Pochi minuti fa è infatti tornato attivo un forte sconto Apple Watch 3 con rete cellulare. La promozione riguarda un singolo prodotto, al momento, quello da 42 mm con bracciale sport che viene “liquidato” con il 21% di sconto, quindi a 349 euro. Anche se in passato abbiamo avuto sconti simili (o leggermente più conveniente) al momento l’offerta è probabilmente la migliore che potrete trovare.

Ricordiamo che benché Apple Watch 4 sia il più recente degli Apple Watch, Apple Watch 3 che è ancora in commercio. Differisce essenzialmente dal nuovo per la mancanza della corona aptica, per il fatto che non è in grado di rilevare l’elettrocardiogramma e per le dimensioni.

Click qui per comprare Apple Watch 3 GPS + Cellular a 349 €

Se l’offerta di questa pagina non è più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.