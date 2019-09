Apple Watch 3 GPS+Cellular al prezzo più basso? Su Amazon solo 299€

Su Amazon l’Apple Watch 3 è in supersconto. La versione GPS Cellular da 42mm scende a 299 euro, il prezzo più basso che ha mai avuto questo modello.

Lo smarwatch in offerta è lo stesso lanciato due anni. È rimasto in commercio quando lo scorso anno è stato lanciato Apple Watch 4 e resiste ancora oggi, con il lancio di Apple Watch 5 come prodotto di fascia entry level

Ricordiamo che al confronto con Apple Watch 5 mostra alcuni limiti come schermo di dimensioni differenti, niente misurazione dell’elettrocardiogramma, audio meno potente e assenza del display sempre acceso. Ma tutto il resto c’è, incluso, nella versione che presentiamo in sconto, la rete cellulare che potete usare per fare e ricevere chiamate anche in assenza di un iPhone (previo ovviamente contratto con Vodafone).

Ecco le caratteristiche essenziali dell’Apple Watch 3 in sconto

GPS + Cellular

Cardiofrequenzimetro ottico

Digital Crown

S3 con processore dual‑core

Accelerometro e giroscopio

Swimproof

watchOS 5

Cassa in alluminio

Oggi Apple Watch 3 con rete cellulare su Amazon ora costa meno di quanto non costasse prima del lancio di Apple Watch 5, ma costa pur sempre 369 euro. A 299 euro ottenete uno sconto del 18% sul prezzo attuale ed è anche il prezzo più basso che abbiamo mai visto per questo modello.La spedizione, apparentemente, è “previo approvvigionamento di magazzino”, ma sappiamo che quando Amazon mette in vendita e rende ordinabile un prodotto, questo viene poi spedito a stretto giro di posta anche se appare come “attualmente non disponibile”

Click qui per comprare