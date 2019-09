La fotocamera ultra-wide di Phone 11 e iPhone 11 Pro non supporta il RAW

iPhone 11 Pro integra una tripla fotocamera: grandangolo, ultra-grandagolo e teleobiettivo. È possibile ottenere inquadrature fino a quattro volte più ampie di prima e scatti notevoli anche con pochissima luce, con migliorie ottenute grazie a nuovi obiettivi, sensori, funzionalità di stabilizzazione, zoom ottico.

Ben Sandofsky, co-sviluppatore di Halide, app per l’elaborazione fotografica, riferisce che la fotocamera ultra-wide non supporta la cattura in formato RAW di immagini e non permette ai fotografi di mettere a fuoco manualmente l’immagine. Non è chiaro perché Apple non offra questa funzionalità non la fotocamera ultra-wide su Phone 11, iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro e secondo Sandofsky non sono presenti neanche funzionalità di stabilizzazione.

Alcuni utenti hanno risposto al tweet di Sandofsky, ipotizzando che l’assenza al supporto RAW potrebbe avere a che fare con la funzionalità di correzione automatica della distorsione integrata nel dispositivo e che questa forse non è compatibile con app di terze parti quali Halide. Non è ad ogni modo da escludere che funzionalità per la gestione dei file RAW arriveranno con futuri aggiornamenti di iOS.

It looks like the ultra wide angle camera doesn’t support RAW, or manual focus. 😢 pic.twitter.com/dczJ9T0WEV — Ben Sandofsky (@sandofsky) September 21, 2019

Il RAW, lo ricordiamo, è un formato che non modifica in alcun modo i dati registrati dal sensore durante lo scatto (cosa che invece avviene con formati quali ad esempio il JPEG) permettendo di tenere conto di maggiori informazioni e foto di qualità con app dedicate che permettono di bilanciare il bianco e la sensibilità ISO. Halide (ne abbiamo parlato in dettaglio qui) offre funzioni automatiche per esporre e ottenere migliori scatti RAW con gli iPhone più recenti, includendo più dettagli che mai rispetto a qualsiasi fotocamera di iPhone.

