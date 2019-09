Huawei e Ospedale San Raffaele lavorano insieme per città più smart e più sane

Tecnologia e scienza corrono insieme per lo sviluppo sostenibile delle città e dei comportamenti salutari degli abitanti: Huawei e Ospedale San Raffaele hanno firmato un accordo che sancisce l’inizio di una collaborazione finalizzata proprio allo sviluppo di città sempre più smart e sempre più healthy, in cui i progetti di smart healthcare diventino sempre più una realtà.

Il programma si chiama “Smart City for Intelligent Life” e prevede lo sviluppo sostenibile delle città e dei comportamenti degli abitanti, attraverso l’Internet of Things, la robotica e la connettività pervasiva che possono essere motore di cambiamenti straordinari anche nell’ambito della promozione di stili di vita più sani ed ecosostenibili individuali e collettivi.

Huawei si è impegnata con il Centro per tecnologie avanzate per la salute e il benessere del San Raffaele. L’azienda condividerà le proprie conoscenze per creare un ecosistema digitale e vantaggioso e contribuirà allo sviluppo delle competenze locali attraverso collaborazioni tra autorità pubbliche e settore privato. Obiettivo ambizioso di questo progetto è porre le basi per costruire una nuova cultura sociale, in cui le persone e l’ambiente in cui vivono sono al centro.

La firma sull’accordo tra Huawei e Ospedale San Raffaele è stata fissata nell’ambito della prima tappa dello Smart City Tour di Huawei, evento che mira a promuovere la creazione di una nazione di città smart, incentrata sulle persone, intelligente, equilibrata e sicura e il progetto rientra nell’attività di Huawei volta a sostenere la digitalizzazione del paese stimolando l’innovazione locale.

