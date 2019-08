Apple Watch 3 GPS+Cellular scontato dal 30% su Amazon

Se siete appena tornati dalle ferie oppure siete ancora sotto l’ombrellone e state pensando che un Apple Watch potrebbe fare al caso vostro cliccate subito qui per avere un Apple Watch 3 GPS+Cellular scontato del 30% 309 euro

L’Apple Watch in question è la versione dello scorso anno, ma ancora in produzione, con schermo da 40mm e senza rilevatore dell’elettrocardiogramma. A differenza dell’Apple Watch 4 non ha la corona aptica (che simula l’ingranaggio di un orologio) né l’altoparlante potenziato, ma per il resto è in grado di fare tutto quello che fa un Apple Watch 4. Sopratutto è in grado sostituire un cellulare perché ha una scheda sim virtuale integrata. Potrete quindi usarlo anche senza un iPhone accanto per tante cose come telefonare o ricevere messaggi, oppure vedere le mappe. Tutto quello che un Apple Watch con rete cellulare può fare (e non può fare) ve l’abbiamo spiegato qui.

L’offerta di Amazon è la migliore che abbiamo mai visto per questo modello. Lo sconto tipico di un Apple Watch 3 è intorno al 10/15% ma solo per le versioni senza rete cellulare. Il 30% di sconto non è mai stato toccato in passato da un Apple Watch 3. Ricordiamo che questo modello costerebbe 439 euro, la versione senza rete Cellulare su Amazon costa (scontata) 330 euro, questo dovrebbe far capire la rilevanza della promozione. Ma se volete fare altri paragoni a 309 euro da Apple comprate solo il 38mm senza rete cellulare.

Bisogna però sbrigarsi; offerte di questo tipo durano su Amazon pochissimo

Click qui per comprare