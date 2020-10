Apple Watch 4 cellular in acciaio e bracciale in maglia milanese: solo 419,99 €

Apple Watch 4 in versione top è scontato del 52%. È questa una delle promozioni che si trovano oggi su Amazon e anche se probabilmente non ha nulla a che fare con il Prime Day, merita di essere segnalata visto che parliamo di modello in acciaio con rete cellulare e bracciale in maglia milanese a solo 419,99 euro.

Stiamo parlando di modello di eccellenza che Apple ha messo fuori produzione per non fare troppa concorrenza ad Apple Watch 5 (che di fatto introduce solo lo schermo sempre acceso e la bussola) e magari anche Apple Watch 6 (che ha il sensore per l’ossigeno nel sangue e l’altimetro). Tutto il resto, l’indispensabile, è anche su Apple Watch 4.

Schermo di grandi dimensioni

Corona Aptica

Sensore per elettrocardiogramma

Audio potenziato

A questo prezzo è largamente competitivo anche con Apple Watch SE che ha sì il nuovo processore (quello di Apple Watch 6) ma manca del sensore per elettrocardiogramma e rispetto al modello in sconto non ha neppure la cassa in acciaio e il bracciale in maglia milaese. Un Apple Watch SE paragonabile per dimensioni e funzioni (ma senza quello che è forse il miglior bracciale mai fatto da Apple e la stessa cassa in acciaio, quindi anche lo schermo in vetro zaffiro), costa 389 euro.

