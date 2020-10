In arrivo le custodie Otterbox compatibili con il MagSafe di iPhone 12

Belkin è stata tra le prime a proporre alcuni caricatori compatibili col MagSafe di iPhone 12. Per quanto riguarda invece le custodie, Otterbox ha già lanciato i preordini di tre linee diverse compatibili con il nuovo sistema di ricarica magnetico ideato da Apple per iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

Una di queste è la serie Symmetry+, in vendita al prezzo di 59,95 dollari. E’ una custodia piuttosto sottile proprio perché non vuole nascondere il design dei nuovi telefoni. E’ caratterizzata da un rivestimento antimicrobico che, a detta dell’azienda, aiuta a proteggere l’esterno della custodia da molti batteri comuni (è presente un additivo a base di argento che blocca continuamente la crescita dei microbi) ed è costruita per resistere ad urti, colpi e cadute – la scheda tecnica parla di certificazione DROP+ che sta ad indicare una resistenza tre volte superiore a quella rappresentata dallo standard militare MIL-STD-810G 516.6 – e presenta dei bordi rialzati che proteggono sia il sistema di fotocamere posteriore che lo schermo.

La seconda linea di custodie compatibili con il sistema MagSafe di iPhone 12 è la serie Aneu, in vendita per 49,95 dollari a pezzo. Molto simile alla precedente, è ancora più sottile e presenta un bordo che promette una buona presa. E’ stata aggiornate anche la linea Figura, venduta per lo stesso prezzo della Aneu e dalla quale si differenzia principalmente per la colorazione sfumata. E’ costruita in un unico pezzo composto da un materiale morbido e flessibile che ne facilita l’inserimento e la rimozione.

Tutte e tre le serie di custodie disponibili al preordine presentano infine una copertura per i tasti principali e un’apertura sul fondo per garantire il pieno accesso alla presa Lightning. Ciascuna linea è disponibile in diverse varianti di colore ed oltre al preordine è possibile registrarsi per ricevere una notifica nel momento in cui saranno disponibili alla vendita. Nel momento in cui scriviamo è anche attiva una promozione che permette di risparmiare il 50% sull’acquisto di uno degli accessori selezionati acquistando una delle custodie di Otterbox.