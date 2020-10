Batteria ibrida litio-piombo, la prima per il mondo delle due ruote

Per il settore moto Motobatt (marchio distribuoto da Bergamaschi) produce batterie ad alte prestazioni. Per renderle tali nel corso degli anni ha sviluppato brevetti che hanno contribuito a renderle per certi versi uniche. Come ad esempio il sistema Quadflex o la tecnologia ibrida, recentemente introdotta sul mercato, indicata al momento come in esclusiva.

Al centro della famiglia Hybird una tecnologia che mette insieme le prestazioni ottenibili dalle Piombo/Acido e dalle Litio, restando compatibile con tutti i sistemi originali di carica dei veicoli e arrivando a 3.000 cicli di vita. In sostanza… nello stesso corpo convivono due batterie e non una, che interagiscono tramite un circuito di gestione, che determina le necessità dell’impianto e decide quale delle due debba “prendere il comando”.

Quando è richiesta un’elevata corrente per l’avviamento, sarà la batteria al litio a comandare, mentre, quando ci sarà da erogare corrente verso gli utilizzatori o quando si sta ricaricando, sarà la componente al piombo ad assorbire eventuali sovra-tensioni derivanti da impianti datati o logori, proteggendo così la più delicata batteria al litio.

La batteria Hybrid adotta un nuovo sistema di connettori multipli e flessibili (MFLEX) ma secondo ilproduttore è l’insieme delle sue performance a fare la differenza. Rispetto alle batterie al Piombo/acido si ha il 90% in più di potenza iniziale, un peso inferiore del 30%, 5 volte i cicli di vita standard, auto scarica inferiore del 50%, maggior rapidità nella ricarica, potenza di avviamento costante a basse temperature, protezione da sovraccarico, scarico e temperatura.

Rispetto alle Litio la HYBRID offre compatibilità piena con tutti i sistemi di ricarica originali, amperaggio superiore fino al 200%, temperature stabili, cicli di vita più lunghi, maggiore potenza di avviamento alle basse temperature, possibilità di connessione con qualsiasi caricabatterie standard, maggiori connessioni per accessori optional extra.

