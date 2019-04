OxyLED MD50, torcia LED in metallo da 500 lumen solo oggi a 10,99 euro

Se vi serve una torcia davvero potente, ricaricabile, per illuminare a giorno una vasta area, torna disponibile su Amazon la OxyLED MD50 che grazie ad un codice comprate a soli 10,99 euro.

Questa torcia, recensita dalla nostra redazione (click qui per leggere l’articolo) e oggetto di una nostra precedente promozione per via della quale è andata presto esaurita, è in grado di offrire una luce davvero potente illuminando un’ampia porzione di spazio. Al massimo della potenza (dichiarati 500 lumen) con il fascio luminoso più ampio riesce ad illuminare a giorno tutto ciò che si ha di fronte entro i 50 metri, per un’area di almeno 15×15 metri. Si riesce addirittura ad illuminare per bene un soggetto che si trova anche al triplo della distanza concentrando il fascio di luce.

La potenza può essere regolata con vari livelli, riducendola quando non è necessario il massimo in favore di molte più ore di autonomia. La modalità strobo ed SOS la rendono interessante anche in tutte quelle situazioni dove si ha bisogno di una luce di segnalazione e/o emergenza. Viene venduta con una batteria stilo ricaricabile, oltre ad un adattatore per utilizzare eventualmente anche tre ministilo AAA (anche ricaricabili).

Questa torcia costerebbe 16 euro, un prezzo già molto interessante se consideriamo che la torcia è completamente in metallo e viene venduta insieme a caricatore, batteria, laccio da polso e valigetta per il trasporto. L’attuale prezzo in offerta di soli 10,99 euro ottenuto inserendo il codice KGR8XQ6R prima dell’acquisto è praticamente un’affare da non farsi sfuggire specialmente per chi si sposta di notte, per chi ama fare campeggio, scampagnate, o fotografie in notturna. L’offerta scade alla mezzanotte di oggi, venerdì 26 aprile.