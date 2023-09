Apple Watch, come ricevere notifiche solo per determinate chiamate o messaggi

Su Apple Watch è possibile ricevere varie notifiche: a seconda dell’app che ha inviato la notifica, è possibile rispondere a un messaggio, richiamare qualcuno, archiviare un’email, ecc.

Se lo desideriamo, possiamo fare in modo di ricevere notifiche solo per determinati messaggi o chiamate, opzione utile se, ad esempio, desideriamo essere disturbati solo da membri della nostra famiglia, dal capoufficio, ecc. Le notifiche continueranno ad apparire su iPhone, (che possiamo lasciare sulla scrivania) liberandoci da quelle non fondamentali o meno importanti. Di seguito, vi spieghiamo come procedere:

1) Sull’iPhone abbinato all’Apple Watch selezionate Impostazioni e da qui “Full Immersion”

2) In alto a destra selezionate “+” e poi “Personalizzata”

3) Assegnate un nome all’impostazione (es. “Solo familiari”), indicando – se volete – un colore e una icona, e fate click su “Avanti”

4) La schermata che appare evidenzia le possibilità di personalizzazione, la possibilità di silenziare le notifiche che non si vogliono ricevere, programmare l’attivazione di questa full immersion, ecc. Fate click su “Personalizza full immersion”.

5) Selezionando “Persone” potremo indicare le persone per le quali sono consentite le notifiche; scegliete “Avanti”, selezionate le chiamate da consentire, e poi “Fine”.

6) Ora aprite l’app Watch su iPhone, selezionate Generali, poi “Full Immersion” e deselezionate “Duplica iPhone” (questo permette di attivare la full immersion solo su Apple Watch).

7) Aprite il Centro di Controllo su Apple Watch (con il gesto dello swipe dal basso verso l’alto), selezionate l’icona (a forma di luna) della full immersion e attivate la full immersion prima creata. È anche possibile selezionare le opzioni “Attiva per un’ora”, “Attiva fino a stasera” o “Attiva fino a quando vado via”.

Da questo momento in poi, l’Apple Watch riprodurrà il suono della notifica soltanto quando sono in arrivo chiamate o messaggi dalle persone in precedenza selezionate; altre notifiche arriveranno su iPhone come sempre.

