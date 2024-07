Apple Watch Series 10 con display più grande e design più sottile, altre funzioni in forse

Pubblicità

La nuova variante di Apple Watch che dovrebbe essere presentata entro fine anno, dovrebbe essere quella del decimo anniversario; il primo modello di Apple Watch è stato presentato a settembre 2014, e reso disponibile nella primavera 2015, con modelli successivi che si sono susseguiti negli anni seguenti.

Nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, Mark Gurman di Bloomberg spiega che Apple celebra quando possibile eventi come il 10° anniversario, e che il modello che sarà presentato prima di fine vanterà qualche elemento unico, come visto a suo tempo con lo schermo borderless OLED di iPhone X con il quale Apple ha celebrato il decimo anniversario dal rilascio del primo iPhone 2G.

Il decimo anniversario di Apple Watch potrebbe essere celebrato in modo simile, con novità quali un display più grande ma anche un design più sottile (ma non troppo diverso dall’attuale).

Le due varianti di Series 10 (nomi in codice N217 e N218) dovrebbero vantare uno schermo più grande, probabilmente simile a quello di Apple Watch Ultra; per quest’ultimo, Gurman non prevede grandi cambiamenti nel design (e quello usato attualmente risale al 2022).

Sono previsti altri cambiamenti “sotto il cofano”, con l’Ultra 3 previsto con nuovo chip che potrebbe servire per gettare le basi per future migliorie possibili dall’AI; per quanto riguarda la possibilità di eseguire funzionalità sfruttando Apple Intelligence, sembra che non se ne parli, e che per il momento il servizio è destinato a iPhone, iPad e Mac; successivamente, arriveranno funzioni AI dedicate a Vision Pro ma non vi sono – almeno per ora – iniziative che prevedono l’IA in Apple Watch.

Gurman non è del tutto sicuro che l’Apple Watch che sarà presentato a fine anno sarà etichettato come quello del decimo anniversario: tenendo conto che il primo modello è stato presentato nel 2004 ma commercializzato nel 2005, Cupertino potrebbe scegliere di indicare quello del prossimo anno come Apple Watch del decimo anniversario.

Per quanto riguarda funzionalità legate alla salute, Apple sta lavorando a tecnologie per individuare ipertensione e apnea del sonno, funzionalità che vorrebbe integrare sui prodotti di quest’anno, ma sembra che i test condotti finora abbiano rivelato la necessità di rivedere questi aspetti, e non è da escludere il posticipo al prossimo anno. Preoccupa in particolare la funzione per misurare la pressione arteriosa; anche quando questa opzione sarà pronta, si tratterà di una funzionalità che non potrà sostituire gli apparecchi per misurare la pressione che molti utenti hanno a casa per l’impossibilità di garantire la stessa precisione (sarà ad ogni modo possibile ricevere avvisi quando l’orologio ritiene di avere individuato pressione alta, magari invitando ad un controllo con altri apparecchi).

Anche per la prevista funzionalità che dovrebbe consentire di individuare le apnee notturne, Apple deve superare dei problemi: questa è legata alla saturazione di ossigeno nel sangue, aspetto per il quale Cupertino sta affrontando battaglie nei tribunali con Masimo Corp. Se non saranno risolte questioni legali, Apple potrebbe disabilitare la funzione e proporla in seguito con futuri aggiornamenti del sistema operativo.

L’obiettivo più importante rimane il monitoraggio della glicemia, funzionalità sulla quale Apple lavora da anni; secondo Gurman a Cupertino ora sarebbero arrivati a “un traguardo importante” ma non dice se questa novità sarà presente sul modello di quest’anno o in futuro.

Gurman riferisce ancora di Apple al lavoro con modifiche nella fabbricazione del prodotto, e che l’azienda sta continuando a testare la stampa 3D dello chassis per alcuni modelli, elemento che potrebbe velocizzare la produzione e aiutare l’ambiente consentendo di ridurre i materiali necessari per la creazione del prodotto.

Apple, inoltre, ha in cantiere anche una nuova versione di Apple Watch SE (l’ultimo aggiornamento di questo modello risale al 2022); sta pensando di modificare alcuni materiali per ridurre il prezzo di vendita e competere meglio con rivali quali il Galaxy Watch FE (199$ negli USA contro i 249$ di Apple Watch SE).