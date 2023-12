XGIMI porta il fenomeno Suika Game in Italia

Dopo il successo ottenuto in Giappone, con oltre un milione di download in un mese, lo sviluppatore Aladdin X Co., Ltd., filiale del marchio di proiettori e Laser TV XGIMI, annuncia il lancio a livello globale del gioco Suika Game, che ora include anche una versione in inglese per gli utenti italiani. Non l’ideale ma più accessibile del giapponese.

Il gioco per Nintendo Switch ha debuttato in Giappone a settembre e in due mesi ha conquistato il primo posto nella classifica dei download dell’eShop Nintendo. Dopo l’uscita a livello globale del 20 ottobre scorso, ora Suika Game sta arrivando gradualmente anche in Europa, Australia, Nord America, America Centrale, Sud America, Corea del Sud e Hong Kong.

Lanciato per la prima volta nell’aprile 2021 in esclusiva per il sistema di proiezione 3 in 1 della serie popIn Aladdin di XGIMI, Suika Game ha guadagnato popolarità tra gli utenti del settore, grazie al suo gameplay visivamente accattivante e all’esperienza coinvolgente.

Il successo è stato tale che il marchio ha deciso di espandersi per andare oltre l’esclusiva per video proiettori, sviluppando una versione per Nintendo Switch. Da qui è possibile giocare al volo a una versione gratuita via web tramite mouse, realizzata con Unity.

Suika Game è un videogioco puzzle in cui i giocatori raggruppano frutti dello stesso tipo che cadono dall’alto dello schermo e li fanno crescere gradualmente per renderli sempre più grandi. Le regole sono intuitive e semplici e rendono il gioco accessibile anche ai bambini. Data l’ampia popolarità del gioco, XGIMI sta rilasciando versioni multilingue per soddisfare i giocatori di varie paesi.

Per celebrare l’uscita a livello mondiale, gli utenti di Suika Game che condivideranno la loro esperienza di gioco su Instagram e taggheranno @XGIMItech potranno ottenere un codice di sconto del 5% in aggiunta a qualsiasi altra promozione natalizia di XGIMI già esistente, oltre alla possibilità di essere uno dei 100 utenti a vincere una carta regalo Switch eShop da 10 dollari. È possibile visitare questo sito per ulteriori informazioni sulla promozione e sul concorso.

A ottobre Epson e XGIMI hanno fatto pace sulla luminosità dei videoproiettori. Le notizie che parlano di XGIMI sono disponibili qui, invece per gli articoli sui videogiochi rimandiamo a questa sezione di macitynet.