Tesla, nell’app iPhone trovato il primo riferimento ad AirPlay

Un ottimo impianto audio che alcuni utenti paragonano a Bang & Olufsen anche su Model 3, peccato però che chi usa iPhone deve rinunciare ad Apple CarPlay ed è costretto a riprodurre la musica da iPhone con qualità e prestazioni limitate dal Bluetooth: ora sembra che l’ultimo problema sarà risolto con l’arrivo del supporto alla tecnologia Apple AirPlay, forse già entro la fine di quest’anno.

Un gruppo di hacker ha decompilato il codice dell’ultima versione dell’app Tesla per iPhone scoprendo un interessante indizio contenuto in una riga del software che riportiamo qui di seguito: allowsAirPlayForMediaPlayback.

Secondo il canale Twitter @Tesla_iOS-App che segnala la scoperta si tratta di un forte indizio dei lavori in corso da parte della divisione audio di Tesla per implementare il supporto AirPlay. Invece del Bluetooth AirPlay sfrutta il collegamento via Wi-Fi per offrire audio in streaming in qualità superiore, fino a 24-bit/48kHz.

Saltare il Bluetooth è una buona notizia anche perché, quando effettivamente implementato, permetterà agli utenti iPhone di trasmettere musica e audio per la riproduzione tramite l’impianto audio di bordo sulle Tesla, senza nemmeno dover effettuare l’abbinamento Bluetooth.

La scoperta dell’inizio su AirPlay nell’app Tesla per iPhone sembra anche confermare le dichiarazioni di Elon Musk che un anno fa aveva promesso di prendere in considerazione AirPlay per migliorare l’audio a bordo delle proprie vetture.

Apple ed Elon Musk sembrano andare più d’accordo ultimamente. Le periodiche critiche e lamentele di Musk rivolte al colosso di Cupertino sono cessate dopo un incontro con Tim Cook in Apple Park.

Nessuno sa cosa i due CEO si siano detti, ma da allora Apple ha pubblicato il primo episodio di Silo gratis in esclusiva su Twitter, mentre l’app Twitter per iPhone ha finalmente ottenuto il supporto per AirPlay.

Chissà se la pace durerà fino a portare l’agognato CarPlay su Tesla, ma questo sembra ancora impossibile. Ricordiamo che negli scorsi giorni si è scoperto che l’app Tesla per iPhone sembra eludere le commissioni App Store richieste da Apple per le vendite in-app.

La frustrazione di numerosi proprietari di Tesla e utenti di iPhone ha portato uno sviluppatore a creare una soluzione fai da te per rendere disponibile Apple CarPlay sulle auto elettriche di Musk.

