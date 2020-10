Aqara Cube, il telecomando universale senza fili che vi trasforma gli elettrodomestici in smart, in offerta a 11,40 €

Per trasformare una casa in smart non è necessario acquistare gli elettrodomestici di ultima generazione. E’ possibile, infatti, convertire quello tradizionali che si hanno in casa, servendosi di un telecomando universale. E’ il caso di Aqara Cube, che al momento in offerta flash si acquista ad appena 11,40 euro. Per di più è totalmente senza fili.

Il telecomando zigbee non fa altro che trasformare i movimenti in input per accendere gli vostri elettrodomestici presenti in casa e controllarli al meglio. Realizzato in materiali di alta qualità, robusto e resistente, offre connessione con i prodotti intelligenti Xiaomi.

Propone al suo interno un giroscopio 6 stadi, che offre 6 funzioni veloci, a seconda di come si muove il “dado”. Può controllare lampade Xiaomi, smart TV, purificatori d’aria, e altro ancora. Ha un aspetto davvero elegante e di piccole dimensioni, che si adatta a qualsiasi ambiente, risultando minimale e discreto.

A differenza di molti altri telecomandi IR, non ha bisogno di alimentazioni esterne o a parete, perché funzione con una batteria a bottone CR2450, inclusa nella confezione.

Il piccolo telecomando ID pesa appena 73 grammi, e ha dimensioni davvero piccole, pari a 4,50 x 4,50 x 4,50 cm.

Solitamente ha un costo di oltre 18 euro, ma al momento lo si acquista a 11,40 euro, grazie all’offerta flash. Clicca qui per acquistarlo.

Il dispositivo può essere utilizzato in presenza di un gateway o una smart camera già installati. Se non disponete di un dispositivo di questo tipo potete sceglierne uno fra i seguenti.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.