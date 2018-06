ARK Survival Evolved il gioco survival con dinosauri impressiona su iOS e Android

Già apprezzato su PC e console il vasto mondo 3D di ARK Survival Evolved approda su mobile. Tutto da esplorare per addomesticare dinosauri, creare strumenti e migliorare abilità, costruire rifugi, villaggi o intere città, giocando soli o in multiplayer. Si scarica gratis, con acquisti in-app

La linea che separa i giochi per PC e console da quelli mobile si confonde con l’arrivo di ARK Survival Evolved da oggi disponibile anche per iOS e Android come app gratuita da scaricare, ma che propone acquisti in-app oltre che un abbonamento in via opzionale. L’arrivo nella versione mobile era già stato anticipato in aprile.

L’avventura inizia con il risveglio del giocatore su di una misteriosa isola popolata da oltre 80 specie diverse di dinosauri e altre creature preistoriche. L’anima del titolo è tipicamente survival ma arricchita con avventura, esplorazione e numerosi elementi dei giochi di ruolo. Impressiona il mondo 3D aperto interamente esplorabile di vaste dimensioni e dettagliato, costruito con Unreal Engine 4, lo stesso motore di gioco impiegato per i titoli per computer e console.

Non dovremo solo preoccuparci di recuperare oggetti e costruire armi, vestiti e altri manufatti che ci permetteranno di sopravvivere e combattere, ma potremo anche addomesticare animali feroci per utilizzarli per gli scopi più disparati.

Potremo così spostarci più rapidamente in sella a un dinosauro per spostarci via terra, cavalcare un pterodattilo nel cielo, così come altre creature primitive nelle profondità marine e persino sottoterra. Potremo sfruttare la forza degli animali preistorici per combattere contro altre creature, per spostare alleati e oggetti, incaricarle di proteggere la nostra base oppure di attaccare quelle nemiche e altro ancora.

Infatti una parte consistente di Ark Survival Evolved riguarda proprio le costruzioni. A partire da un semplice rifugio iniziale per non essere divorati dagli animali feroci, potremo sviluppare il nostro insediamento per farlo diventare un villaggio o persino una grande città. La tecnologia all’interno del gioco evolve e potremo passare anche da lame in pietra e frecce di legno a vere e proprie armi da fuoco dell’era moderna.

In Ark Survival Evolved è possibile giocare da soli oppure in multiplayer, collaborando e anche combattendo contro altri giocatori online. All’interno del gioco è possibile effettuare acquisti in-app e anche sottoscrivere abbonamenti mensili e annuali per Primal Pass che elimina la pubblicità, garantisce slot liberi sui server multiplayer e include diversi oggetti, potenziamenti e altro ancora.

Come anticipato ARK Survival Evolved si scarica gratis per iPhone e iPad da App Store e anche per Android su Google Play.