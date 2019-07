Arrivano due nuovi feature phone Nokia. 105 e Nokia 2204G

Dopo l’apertura di WhatsApp a milioni di feature phone, i cellulari tradizionali risorgono veramente a nuova vita, e promettono di allettare ancor di più l’utenza. Nokia è stata tra le prime a schierare sul campo i propri feature phone, ad iniziare dalla riproposizione del Nokia 3310. Oggi la società presenta due nuovi cellulari: Nokia 105 e Nokia 2204G.

Nokia 220 4G

Nella foto di apertura, il modello 220 4G si presenta al pubblico con la possibilità di effettuare telefonate HD su 4G, aprendo l’idea di classico feature phone alla tecnologia VoLTE HD, oltre a permettere navigazione web e tutte le app social del momento. Tra le altre il device consente di navigare su internet e rimanere aggiornati sulle novità di amici e familiari su Facebook. A livello di design Nokia 220 4G offre un aspetto familiare e moderno e si adatta perfettamente al palmo della mano.

Dotato di tutte le funzionalità essenziali, Nokia 220 4G include il classico gioco Snake e altri titoli in prova come Ninja Up, Sky Gift, Nitro Racing e Tetris. È possibile inoltre utilizzare il telefono come radio portatile – senza l’ingombro di auricolari – per trasmettere e condividere con gli amici le stazioni preferite o ascoltare la partita della squadra del cuore in ufficio.

NAturalmente, punto di forza del terminale è l’autonomia: Nokia 220 4G dispone di una batteria dalla lunga durata che consente di navigare, giocare e telefonare senza interruzioni fino a 27 giorni in standby.

Sarà disponibile nei prossimi mesi ad un prezzo non ancora annunciato.

Nokia 105

L’altro terminale annunciato è il Nokia 105, che include naturalmente batteria dalla lunga durata, che consente di parlare dall’alba al tramonto con una sola ricarica. Propone uno schermo a colori da 1,77 pollici, e include il leggendario Snake, mentre il tastierino rende la digitazione di numeri e messaggi più confortevole.

Presenta un corpo in policarbonato colorato intrinsecamente, uno spazio di storage che consente di archiviare fino a 2000 contatti e 500 sms, e avrà funzione di radio FM e torcia LED, con il tasto “su” per accenderla e spegnerla rapidamente.

Ispirato alla tradizione dei telefoni Nokia, il design moderno e sagomato lo rende maneggevole. Il colore intrinseco che ne caratterizza il case in policarbonato, riduce al minimo l’impatto visivo di urti e ammaccature, dunque progettato per un uso quotidiano intensivo.

Nokia 105 mette a disposizione sei giochi di Gameloft pre-installati nella versione trial: Tetris, Sky Gift, Airstrike, Nitro Racing, Ninja UP! e Danger Dash.

Sarà disponibile disponibile nei colori blu, rosa e nero da inizio settembre al prezzo di 24,99 euro.