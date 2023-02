Aspirapolvere per letti e materassi in sconto del 70%

Se in famiglia c’è chi soffre di asma e riniti allergiche, o più semplicemente se volete evitare che problemi come questi possano insorgere da un momento all’altro, dotatevi dell’aspirapolvere per tessuti che al momento trovate in sconto del 70%.

Elettrodomestici come questo non sono da sottovalutare perché investendo un poco del proprio tempo per una pulizia periodica di divani e materassi ci si può tenere alla larga da tutti quei problemi di salute che vengono causati da accumuli di polvere, acari, batteri, peli d’animale, spore e muffe.

Funziona proprio come un aspirapolvere tradizionale, anzi, visti gli ingombri (ha un manico lungo circa 30 centimetri e un diametro di 20, per un peso complessivo che supera di poco il chilogrammo) si avvicina di più ad un’aspirabriciole. In ogni caso basta accenderlo e passarlo sopra cuscini, lenzuola, materassi, divani, tappeti e altri tessuti, giocattoli compresi, per mettere in funzione i suoi 7.500 Pa e liberarsi di tutte quelle particelle non più piccole di 0,3 micron.

C’è un motore da 100 Watt che, per aiutarsi nella pulizia, fa vibrare due testine all’incirca 8.000 volte al minuto e una luce UV che sterilizza le superfici su cui viene passato e che, per evitare danni agli occhi, si spegne automaticamente ogni qual volta viene sollevato interrompendo il contatto con la superficie che si sta aspirando.

Usa un filtro HEPA a 3 strati che raccoglie fino al 99,7% di sporco e batteri e funziona senza fili, ma con una batteria da 2.200 mAh che si ricarica in circa 3 ore e mezza e promette dai 14 ai 25 minuti di autonomia in base alla potenza di aspirazione selezionata.

La promozione

Questo aspirapolvere costa 328,12 € ma al momento è possibile risparmiare il 70% grazie ad un’offerta online che porta il prezzo a 71,43 €.

