Auricolari AfterShokz a conduzione ossea in sconto su Amazon

Di auricolari in commercio ce ne sono molti, forse pure troppi, pochi si distinguono dagli altri. Nessuno è simile a quelli prodotti da AfterShokz i cui prodotti sono ora disponibili ufficialmente e direttamente su Amazon e per alcuni modelli sono anche proposti in sconto

Per capire perché l’azienda americana offre prodotti del tutto inusuali, potete leggere la nostra recensione delle AfterShokz Titanium, il prodotto centrale dell’offerta AfterShokz. Si tratta di auricolari che non si infilano nelle orecchie ma si appoggiano all’osso temporale e mediante vibrazioni trasmettono il suono al nostro orecchio interno. La tecnologia è particolarmente interessante per chi, pur volendo ascoltare musica o ascoltare un podcast, vuole anche avere attenzione all’ambiente circostante. Una necessità se si va in bicicletta oppure si corre anche a piedi su strade pubbliche. Il meccanismo di ascolto è originale e assolutamente innocuo (nella nostra recensione tutti i dettagli) e si traduce in un prodotto davvero molto originale se non del tutto unico.

Questi auricolari prima che AfterShokz sbarcasse direttamente su Amazon avevano un costo significativo (anche oltre 100 euro) e non erano neppure facili da trovare. Ora li trovate venduti direttamente dal produttore e spediti da Amazon anche con Prime. I modelli disponibili sono