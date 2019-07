I primi render iPhone 11 che fanno amare design e protuberanza posteriore

Finora il design molto simile a quello attuale e l’immensa protuberanza sul retro attesi negli iPhone 2019 hanno sollevato non pochi dubbi e perplessità: per la prima volta i render iPhone 11 grigio siderale non ufficiali mostrano queste caratteristiche in modo completamente diverso e il risultato è spettacolare.

Finora sono emersi diversi schemi tecnici a partire dai quali sono stati creati non solo rendering, ma anche mockup, cioè modelli non funzionanti. Qualche costruttore di accessori si è spinto oltre, annunciando addirittura cover per iPhone 11 e protezioni per le fotocamere posteriori, con diversi mesi di anticipo rispetto alla presentazione di Apple attesa a settembre.

Praticamente in tutti i casi finora schemi, render e mockup più che stuzzicare interesse e desiderio negli appassionati Apple hanno generato preoccupazioni, sopratutto per l’immensa protuberanza sul retro che ospiterà due fotocamere nell’erede di iPhone XR e ben tre moduli nei successori di iPhone XS Max e XS.

Finalmente ora i render iPhone 11 grigio siderale, rigorosamente non ufficiali, mostrano design e protuberanza resi in modo accattivante. Anche in questo caso gli obiettivi di grandi dimensioni e la sporgenza squadrata sul retro colpiscono l’attenzione dell’osservatore, ma per la prima volta design e dettagli sembrano resi in stile Apple, perfettamente integrati e amalgamati con il resto del terminale.

C’è davvero da augurarsi che l’aspetto finale degli iPhone 2019 o iPhone 11, o quale sarà il nome ufficiale, somigli quanto più possibile a questi due rendering pubblicati da AppleiDesigner, da cui riportiamo le due immagini in questo articolo.

Non si tratta di una speranza remota, anzi. È noto che i costruttori di mockup non badano troppo per il sottile ai dettagli per tre ragioni principali. In primo luogo non possono impegnare la stessa cura e gli stessi metodi di costruzione di Apple, non dispongono di budget infiniti e soprattutto nei mockup i dettagli di design ed estetici non sono fondamentali perché i modelli verranno per lo più impiegati per creare cover su misura e altri accessori, quindi l’importante è che siano corretti misure, posizione e forma dei tasti e così via.

I successori di iPhone XS Max e XS e iPhone XR e cover avranno un design molto simile a quello attuale. Per tutti gli iPhone 2019 è attesa la ricarica wireless reversibile per appoggiare gli AirPods su iPhone per ricaricarli, nuovo processore Apple A13 e, si spera, un nuovo e più potente alimentatore USB-C per la ricarica veloce senza costi aggiuntivi.