Auricolari Bose Soundsport Free in supersconto: 141 euro su Amazon

Gli AirPods sono troppo poco “sportivi”? Siete scettici sulle PowerBeats Pro per prezzo e funzioni? Non vi interessano degli auricolari specifici per iPhone ma semplicemente dei buoni auricolari al miglior prezzo? Su Amazon i Bose Soundsport Free sono al prezzo più basso mai visto: 141 euro.

Questi auricolari, studiati appositamente per lo sport ma utilizzabili anche sul treno, in strada o in momenti di relax, sono simili ad AirPods per concezione, non hanno nessun cavo e si ricaricano via wireless attraverso la custodia inclusa in confezione. Ciascun auricolare è alto 2.8 centimetri, è profondo 3 centimetri e pesa 10 grammi. Insieme assicurano fino a 5 ore di autonomia con una singola carica: la custodia permette di ricaricarli on-the-go aggiungendo ulteriori 10 ore di autonomia aggiuntive.

Sono certificati IPX4, quindi possono essere usati tranquillamente in spiaggia, in piscina o durante una giornata uggiosa, e offrono anche la funzione Find My Buds che permette di rintracciare l’ultima posizione registrata attraverso il collegamento Bluetooth allo smartphone. Quando fossero perse, attraverso l’app compatibile anche con iPhone è possibile farli suonare per trovarli.

I Bose Soundsport Free sono venduti a 200 euro da Bose; si trovano in commercio anche ad un costo leggermente inferiore. Non abbiamo ancora trovato nessuno che li vende (in colore nero e arancio brillante) a 141,55 euro